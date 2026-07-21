Murió Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, tras un accidente automovilístico
La joven intérprete, que había conquistado al público con su papel de Jia en la exitosa saga del MonsterVerse, falleció luego de un siniestro vial en Estados Unidos.
El mundo del cine atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Kaylee Hottle, la actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong y en su secuela, Godzilla x Kong: The New Empire. La joven perdió la vida como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en Maryland, Estados Unidos.
La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien comunicó el fallecimiento a través de una transmisión en vivo realizada en lengua de señas estadounidense (ASL). Según relató, recibió el llamado de las autoridades mientras se encontraba en Texas y le informaron que el corazón de su hija había dejado de latir durante el traslado al hospital.
De acuerdo con los primeros reportes, la actriz viajaba como acompañante en un vehículo que, por causas que todavía son materia de investigación, salió de la carretera y terminó en una zanja. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe definitivo sobre las circunstancias del accidente.
Hottle había nacido en una familia con varias generaciones de personas sordas y utilizaba la lengua de señas estadounidense como su principal forma de comunicación. Esa característica fue clave para obtener el papel de Jia, la niña que establece un vínculo único con Kong y que se convirtió en uno de los personajes más queridos del MonsterVerse.
Su debut en la pantalla grande llegó con Godzilla vs. Kong (2021), donde compartió elenco con Rebecca Hall, Alexander Skarsgård y Brian Tyree Henry. Más tarde volvió a interpretar al mismo personaje en Godzilla x Kong: The New Empire, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood. Además, participó en un episodio de la serie Magnum P.I..
Más allá de su carrera artística, Kaylee era considerada un símbolo de inclusión para la comunidad sorda. Su trabajo en una de las franquicias cinematográficas más importantes de los últimos años fue celebrado por la representación auténtica que llevó a la pantalla y por inspirar a miles de jóvenes con discapacidad auditiva alrededor del mundo.
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