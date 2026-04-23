Nicholas Galitzine protagoniza el nuevo tráiler de "Amos del Universo": los detalles

La trama de esta nueva versión introduce un giro interesante en los orígenes del héroe. La historia profundiza en el enfrentamiento entre He-Man y Skeletor, partiendo de una premisa donde el protagonista se encuentra inicialmente varado en La Tierra. Según los detalles revelados, el Príncipe Adam terminó en nuestro planeta tras ser rescatado durante su infancia, un hecho que marcará su camino de regreso a su hogar. La batalla central, en tanto, se librará por el dominio absoluto de Eternia y por el acceso a los enigmas milenarios que oculta el Castillo Grayskull, el núcleo del poder que ambos bandos anhelan controlar.

Detrás de cámaras, el proyecto está liderado por Travis Knight, un director que ha demostrado su capacidad para manejar grandes franquicias y relatos con alma emocional. Knight llega a este universo tras haber dirigido éxitos como Bumblebee y la aclamada cinta de animación Kubo and the Two Strings. Su experiencia sugiere una película que no solo se centrará en la acción, sino también en la construcción de un mundo sólido y visualmente impactante para el regreso de una de las sagas más queridas de la cultura pop.