Nicholas Galitzine protagoniza el nuevo tráiler de "Amos del Universo": los detalles
En una épica aventura live action, He-Man vuelve a los cines de la mano de Nicholas Galitzine y Camila Mendes. No te pierdas el nuevo adelanto.
La nostalgia de los años 80 y la épica de la fantasía heroica se preparan para un desembarco masivo en las salas de cine. Sony Pictures y Amazon MGM Studios revelaron un nuevo tráiler de "Amos del Universo", la ambiciosa adaptación cinematográfica que busca revitalizar la leyenda de He-Man. Con una producción que promete gran despliegue visual, se confirmó que el estreno mundial tendrá lugar el próximo 4 de junio.
Esta producción no solo representa el retorno de la mítica Eternia a la pantalla grande, sino que también propone un equilibrio entre los componentes fundamentales de la franquicia original y una estructura narrativa diseñada para captar la atención de las generaciones actuales.
La elección de los protagonistas fue uno de los puntos de mayor interés para los seguidores. El papel del Príncipe Adam, el joven destinado a empuñar la espada que lo transforma en el guerrero más poderoso del universo, recae en el actor Nicholas Galitzine. A su lado, la defensa del reino contará con figuras de renombre: Idris Elba interpretará al estratega Man-At-Arms, mientras que Camila Mendes se pondrá en la piel de la valiente Teela.
Por el lado de las fuerzas del mal, el conflicto alcanza niveles épicos con la incorporación de Jared Leto como el icónico Skeletor. Además, el reparto se completa con actrices de gran trayectoria: Morena Baccarin asumirá el místico rol de Sorceress y Alison Brie dará vida a la temida Evil-Lyn.
La trama de esta nueva versión introduce un giro interesante en los orígenes del héroe. La historia profundiza en el enfrentamiento entre He-Man y Skeletor, partiendo de una premisa donde el protagonista se encuentra inicialmente varado en La Tierra. Según los detalles revelados, el Príncipe Adam terminó en nuestro planeta tras ser rescatado durante su infancia, un hecho que marcará su camino de regreso a su hogar. La batalla central, en tanto, se librará por el dominio absoluto de Eternia y por el acceso a los enigmas milenarios que oculta el Castillo Grayskull, el núcleo del poder que ambos bandos anhelan controlar.
Detrás de cámaras, el proyecto está liderado por Travis Knight, un director que ha demostrado su capacidad para manejar grandes franquicias y relatos con alma emocional. Knight llega a este universo tras haber dirigido éxitos como Bumblebee y la aclamada cinta de animación Kubo and the Two Strings. Su experiencia sugiere una película que no solo se centrará en la acción, sino también en la construcción de un mundo sólido y visualmente impactante para el regreso de una de las sagas más queridas de la cultura pop.
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