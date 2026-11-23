Nicki Nicole habló de su presente musical y palpitó el casamiento de Tini Stoessel: "Voy a llorar de pe a pa"
La artista reaccionó con entusiasmo a la boda de su amiga y colega, y también habló sobre sus recientes lanzamientos musicales. Mirá.
En un móvil para el programa Infama, Nicki Nicole se refirió con total espontaneidad tanto al inicio de su nueva etapa discográfica como a los preparativos para asistir en diciembre al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
Lejos de las formalidades, la artista compartió detalles íntimos sobre su presente profesional y el costado más emocional y divertido de su invitación a la celebración.
Nuevo material de Nicki Nicole y un disco en camino
Tras el reciente estreno en simultáneo de “Rayo de sol” y “Eterna soledad” —dos canciones que funcionan como adelanto de su próximo trabajo conceptual, Jazmines para ti—, la cantante confirmó que aún guarda más música por publicar.
Sin embargo, explicó que el cierre del año obliga a evaluar con cautela las fechas de lanzamiento: “Hay material por estrenar pronto. Se estrenaron dos canciones y pronto habrá más, pero como se viene tan pegado a fin de año vamos a ver si sale ahora o ya en enero o febrero”.
El dilema del regalo y su debut en una boda como adulta
Al ser consultada por la boda de su colega y amiga Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, Nicki reaccionó entre risas y agarrándose la cabeza al recordar todo lo que aún tiene pendiente. “¡No me hagas acordar que tengo que preparar el vestido!”, bromeó, reconociendo que todavía debe definir un look acorde al calor del verano.
Más allá de la vestimenta, la rosarina confesó que el evento tiene un significado especial para ella, ya que será su debut formal en una celebración de este tipo: “Nunca fui a un casamiento, es mi primera vez como adulta; fui de chiquita cuando se casaban amigos de mi familia”.
Por ese motivo, anticipó que la emoción le jugará una mala pasada: “Siento que voy a llorar de pe a pa”.
Otro de los puntos que la tiene ocupada es la elección del obsequio para los novios. Con humor, explicó que las opciones tradicionales quedaron descartadas de antemano: “Estuve indagando qué necesitan, pero ¿qué les puedo regalar a ellos que siento que tienen todo? Una heladera no, un lavarropas tampoco. Quiero pensar algo más simbólico, que digan ‘okay, me gusta’”.
Soltera y sin apuros por encontrar pareja en la fiesta
Finalmente, ante la consulta sobre si irá acompañada o si aprovechará la fiesta para conocer a alguien, Nicki fue contundente. Aseguró que asistirá sola —aunque rodeada de amigos en común— y descartó de plano buscar romance durante la velada. “No creo, no creo...”, cerró entre risas, dejando en claro que su prioridad actual pasa por disfrutar de su música y acompañar a sus amigos en una noche inolvidable.
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