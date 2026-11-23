Más allá de la vestimenta, la rosarina confesó que el evento tiene un significado especial para ella, ya que será su debut formal en una celebración de este tipo: “Nunca fui a un casamiento, es mi primera vez como adulta; fui de chiquita cuando se casaban amigos de mi familia”.

Por ese motivo, anticipó que la emoción le jugará una mala pasada: “Siento que voy a llorar de pe a pa”.

Otro de los puntos que la tiene ocupada es la elección del obsequio para los novios. Con humor, explicó que las opciones tradicionales quedaron descartadas de antemano: “Estuve indagando qué necesitan, pero ¿qué les puedo regalar a ellos que siento que tienen todo? Una heladera no, un lavarropas tampoco. Quiero pensar algo más simbólico, que digan ‘okay, me gusta’”.

Soltera y sin apuros por encontrar pareja en la fiesta

Finalmente, ante la consulta sobre si irá acompañada o si aprovechará la fiesta para conocer a alguien, Nicki fue contundente. Aseguró que asistirá sola —aunque rodeada de amigos en común— y descartó de plano buscar romance durante la velada. “No creo, no creo...”, cerró entre risas, dejando en claro que su prioridad actual pasa por disfrutar de su música y acompañar a sus amigos en una noche inolvidable.