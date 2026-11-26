Durante otro tramo del reportaje, los protagonistas también se animaron a revisar el distanciamiento que atravesaron antes de apostar nuevamente por la relación. Al evocar aquellos meses en los que estuvieron separados, la cantante fue categórica respecto de la falta total de comunicación entre ambos al afirmar: “Contacto cero, cero”, aunque enseguida detalló que la química permaneció inalterable cuando volvieron a cruzarse, explicando: “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”.