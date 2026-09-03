Tras el escándalo con su papá, Tini Stoessel sorprendió con un 2x1 en sus shows: qué pasó

La situación generó un fuerte impacto debido a la relación que históricamente tuvieron ambos y al papel fundamental que tuvo su padre durante los primeros años de la carrera de la cantante. De hecho, la repercusión fue tal que Tini decidió mantener un perfil extremadamente bajo y evitar hablar públicamente sobre la interna familiar.

El gesto de Tini que llamó la atención en México

Durante su presentación en Guadalajara, además, hubo otro detalle que no pasó inadvertido. La cantante no interpretó “Pa” ni “Ángel”, dos canciones especialmente vinculadas con su padre. La decisión fue leída por sus seguidores como un gesto relacionado con el delicado momento que atraviesa, aunque Tini no explicó públicamente los motivos.

Lejos de abandonar los escenarios, la artista se mostró decidida a continuar con su carrera. “No me voy a ir, me voy a quedar”, aseguró durante el show, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta a quienes especulaban con un posible freno en su actividad.

Así, mientras la interna familiar continúa generando repercusiones, Tini apuesta a seguir adelante con Futttura y con una agenda cargada de presentaciones en México y el resto de Latinoamérica.