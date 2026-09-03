La historia de Mechi Lambre, la amiga de Tini Stoessel que la acercó a la fe sin que sus padres lo supieran

El papel de Mechi Lambre en el acercamiento de Tini Stoessel a la fe

La relación entre las artistas continúa hasta la actualidad. De hecho, Lambre acompañó recientemente a Tini en México y tuvo una participación especial sobre el escenario. “Mechi la acompañó ahora a México y fue parte del show porque hacen una parte que tiene xue ver con Violetta”, explicó la panelista.

Durante el programa también repasaron la historia personal de la actriz y su estrecho vínculo con la iglesia Rey de Reyes. “Ella está casada desde 2020 con Ezequiel Freidzon, el hijo de Claudio y Betty Freidzon, los pastores más importantes de la iglesia Rey de Reyes, que queda en el barrio de Belgrano en la calle Ciudad de la Paz”, detallaron.

Pochi recordó además el recorrido profesional y personal de Lambre después del fenómeno que significó Violetta: “Mechi fue parte de Violetta entre 2011 y 2016. En 2018 necesitó parar, y lo que ella explicaba es que, después de un momento de tanta fama, cuando te bajás y los proyectos no tienen la misma impronta, entró a los 18 años en una etapa de estar medio perdida o de vacío”.

Fue en ese contexto cuando, según explicaron, Mechi encontró contención en la religión y comenzó a involucrarse activamente con la comunidad. “Encuentra el refugio en la fe y empieza a colaborar en la iglesia, sobre todo con grupos de chicos. A mí lo que me confirman es que, de la mano de Mechi, Tini se acercó a esta iglesia”, agregó Pochi.

La conversación derivó luego en una reflexión sobre otros artistas que también buscaron respuestas en la espiritualidad después de atravesar períodos de enorme exposición. Matías Vázquez mencionó el caso de Daddy Yankee y señaló que “todos los artistas jóvenes que viven semejante éxito, en algún momento les pasa esto del vacío, de tener que encontrar el camino en la fe o donde sea. Daddy Yankee también se metió en la religión evangélica y dejó todo lo que significaba su entorno. Repitió el mismo patrón: se mete con la religión evangélica, deja un poco sus vínculos que lo estaban llevando por el camino del dinero y cambió su vida”.

Pampito, por su parte, puso el foco en el círculo cercano de la cantante y expresó: “Qué interesante darse cuenta de que Tini, con estas amistades, empieza a encontrar un poco de paz. Cuando entrás en la religión es porque estás buscando una señal o una esperanza de algo”.

Nancy Duré sumó otros ejemplos dentro de la música y sostuvo: “la mayoría de los cantantes de esta generación son muy creyentes. Sebastián Yatra es muy creyente; no evangélico, pero sí muy creyente. Los Montaner también son re cristianos”.

Finalmente, Iglesias planteó su mirada sobre la búsqueda de espiritualidad en determinados momentos personales: “El tema de las religiones en un punto uno lo hace también para cortar con esos vínculos de tanto apego con alguna persona, es como un manotazo de ahogado para buscar otro sostén”.