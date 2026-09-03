Qué dice el lenguaje corporal de Tini Stoessel durante su show en México: el gesto que llamó la atención

"El primer detalle es que se empieza a morder la boca por dentro y a comprimir los labios para no llorar. Lo que hace es decirle al cerebro: 'Hacé cualquier cosa menos llorar'. Con la pose de autoridad, trata de controlar la emoción. En los ojos se unen las cejas hacia arriba, que es la expresión de la angustia, de manual, y la corta cuando empieza a morderse".

El experto también se detuvo en el momento de los agradecimientos. Allí destacó la forma en la que Tini se dirigió a su círculo cercano y a las personas que forman parte de su equipo, mientras que sus padres no fueron mencionados en ese tramo del discurso.

"La apariencia es lo que más comunica. Un desafío claro a su entorno. Cuando empieza a agradecer al equipo, muestra un gesto de sinceridad, porque lo hace a la vez que lo está diciendo y, cuando lo repite, lo vuelve a hacer".

Otro detalle que Zazzini consideró significativo fue el cambio en el tono de voz de la artista. De acuerdo con su análisis, la manera de expresarse se modificó a medida que avanzó su mensaje ante los espectadores.

"Otra cosa que demuestra seguridad es que, al principio, dice 'me emocioné' con una voz más finita de la que tiene ella y, cuando empieza a decir el discurso, la hace más gruesa", señaló.

De esta manera, la presentación de Tini en México quedó bajo la lupa no solamente por lo que decidió decir frente a sus seguidores, sino también por los gestos que acompañaron sus palabras en medio del conflicto familiar que atraviesa.