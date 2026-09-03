Qué dice el lenguaje corporal de Tini Stoessel durante su show en México: el gesto que llamó la atención
Daniel Zazzini estudió los gestos de Tini Stoessel durante su show en México y advirtió particulares señales en medio de la interna familiar.
La esperada presentación de Tini Stoessel en México no solo llamó la atención por el despliegue de su Futtura World Tour 2026, sino también por una serie de gestos y actitudes que protagonizó sobre el escenario. En medio del conflicto familiar que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, y el pedido de auditoría, un especialista analizó el lenguaje corporal de la cantante y reparó en algunas señales particulares.
El recital marcó la primera aparición pública de la artista desde que trascendió la interna familiar. Durante la noche, además de repasar sus canciones, Tini se tomó unos minutos para expresar su agradecimiento hacia quienes la acompañan en este momento.
Entre las personas presentes se encontraba Rodrigo De Paul, quien recibió unas palabras especiales de la cantante. También hubo un reconocimiento para sus amigos y para el equipo que trabaja junto a ella.
Sin embargo, más allá de lo que Tini expresó verbalmente, Daniel Zazzini, especialista en lenguaje corporal, puso la mirada sobre sus movimientos, expresiones y cambios de postura para analizar qué transmitió la artista a través de la comunicación no verbal.
Los gestos de Tini Stoessel que llamaron la atención durante su show
Uno de los primeros aspectos señalados por Zazzini estuvo relacionado con la emoción que mostró la cantante mientras hablaba frente al público. Según su interpretación, algunos movimientos involuntarios podrían reflejar un esfuerzo por contener el llanto.
"El primer detalle es que se empieza a morder la boca por dentro y a comprimir los labios para no llorar. Lo que hace es decirle al cerebro: 'Hacé cualquier cosa menos llorar'. Con la pose de autoridad, trata de controlar la emoción. En los ojos se unen las cejas hacia arriba, que es la expresión de la angustia, de manual, y la corta cuando empieza a morderse".
El experto también se detuvo en el momento de los agradecimientos. Allí destacó la forma en la que Tini se dirigió a su círculo cercano y a las personas que forman parte de su equipo, mientras que sus padres no fueron mencionados en ese tramo del discurso.
"La apariencia es lo que más comunica. Un desafío claro a su entorno. Cuando empieza a agradecer al equipo, muestra un gesto de sinceridad, porque lo hace a la vez que lo está diciendo y, cuando lo repite, lo vuelve a hacer".
Otro detalle que Zazzini consideró significativo fue el cambio en el tono de voz de la artista. De acuerdo con su análisis, la manera de expresarse se modificó a medida que avanzó su mensaje ante los espectadores.
"Otra cosa que demuestra seguridad es que, al principio, dice 'me emocioné' con una voz más finita de la que tiene ella y, cuando empieza a decir el discurso, la hace más gruesa", señaló.
De esta manera, la presentación de Tini en México quedó bajo la lupa no solamente por lo que decidió decir frente a sus seguidores, sino también por los gestos que acompañaron sus palabras en medio del conflicto familiar que atraviesa.
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