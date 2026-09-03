El abogado de los padres de Tini Stoessel rompió el silencio: "Me da mucha bronca que..."

“Es un tipo absolutamente honesto”, afirmó, al mismo tiempo que cuestionó la manera en que algunas acusaciones fueron difundidas públicamente y sostuvo que determinadas versiones fueron presentadas como hechos consumados sin que, según su postura, exista una resolución que las confirme.

“Me da mucha bronca que se digan esas cosas en forma afirmativa”, manifestó Rodríguez, especialmente en referencia a las versiones que apuntan a que Alejandro habría “estafado” o “robado” a su propia hija. El abogado consideró que se trata de acusaciones de una gravedad considerable y dejó abierta la posibilidad de que, una vez que la situación se esclarezca, el padre de Tini pueda tomar medidas legales contra quienes hayan realizado afirmaciones que considere falsas o perjudiciales.