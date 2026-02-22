Shakira puso en venta su isla privada: el video que muestra cómo es, dónde queda y cuánto cuesta
La cantante habría adquirido la propiedad ubicada en Bonds Cay cuando estaba en pareja con Antonio de la Rúa, para realizar un proyecto especial que nunca llegó.
Mientras Shakira se encuentra inmersa en su gira internacional "Las mujeres ya no lloran" y comparte saludos por el Año Nuevo Chino en sus redes sociales, una inmobiliaria publicó la venta de una propiedad que habría adquirido durante su relación con Antonio de la Rúa.
Hace casi dos décadas, la artista compró una isla privada en Bonds Cay, Bahamas, con la intención de desarrollar un espacio de descanso para celebridades en un entorno paradisíaco. El proyecto contemplaba galerías para artistas emergentes, residencias creativas y períodos sabáticos para creadores, pero la crisis financiera de 2008 impidió su concreción. Con el tiempo, la iniciativa quedó suspendida y actualmente la isla mantiene solo algunas instalaciones básicas, como bungalows estilo glamping y un bar de playa.
Bonds Cay se encuentra en el norte de Bahamas, en las exclusivas Islas Berry, a 200 kilómetros de Miami. Con 263 hectáreas de paisajes vírgenes, más de 21 kilómetros de costa y playas de arena blanca, el lugar garantiza privacidad total y solo es accesible en yate, helicóptero o jet privado. La venta está a cargo de la inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas.
El valor actual de la propiedad casi duplica la inversión original de Shakira, alcanzando los 33 millones de dólares. Según distintas fuentes, la cantante decidió desprenderse de este activo para ordenar sus inversiones y enfocarse en su carrera artística y empresarial, en un momento de gran proyección internacional con su gira por América, Europa y Asia.
Aunque el proyecto original no prosperó, la isla conserva un gran valor ecológico. Es hogar del caracol terrestre Cerionidae y sus aguas, bañadas por la Tongue of the Ocean, albergan una rica biodiversidad marina. La operación representa una oportunidad para inversores interesados en desarrollar un resort de lujo, una residencia privada o un emprendimiento exclusivo.
Con esta venta, Shakira cierra un capítulo poco difundido de su historia personal y financiera. Bonds Cay aguarda ahora por un nuevo propietario que pueda llevar adelante el ambicioso proyecto que ella imaginó, mientras la artista continúa fortaleciendo su trayectoria y su huella en la música global.
