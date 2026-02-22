Shakira puso en venta su isla privada: el video que muestra cómo es, dónde queda y cuánto cuesta

Hace casi dos décadas, la artista compró una isla privada en Bonds Cay, Bahamas, con la intención de desarrollar un espacio de descanso para celebridades en un entorno paradisíaco. El proyecto contemplaba galerías para artistas emergentes, residencias creativas y períodos sabáticos para creadores, pero la crisis financiera de 2008 impidió su concreción. Con el tiempo, la iniciativa quedó suspendida y actualmente la isla mantiene solo algunas instalaciones básicas, como bungalows estilo glamping y un bar de playa.