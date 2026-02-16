MasterChef Celebrity, gala de eliminación: ¿hay programa este lunes en medio del fin de semana largo?
Siguen las dudas con la programación de Telefe respecto al reality culinario que conduce Wanda Nara. ¿Qué pasa este lunes?
MasterChef Celebrity es uno de los éxitos de Telefe, y mientras se acerca el final del reality, mientras está llegando Gran Hermano Generación Dorada; siguen las dudas respecto a la programación, tanto en días como en horarios de las galas, incluso en el caso de este lunes que se trata de una eliminación.
El canal de las pelotas, en algunas oportunidades, ha optado por suspender programas o modificar horarios en fecha especiales como feriados o festividades, por temor a un bajo encendido que se traduzca en un rating bajo.
Sin embargo, y tras la gala de última chance del domingo, MasterChef tendrá este lunes, en su horario habitual de las 22 horas, su gala de eliminación conducida por Wanda Nara y con el jurado siempre exigente, compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.
En cuanto a la noche de Última Chance, Andy Chango superó al Turco Husaín y se salvó de ir a la gala de eliminación. El exfutbolista se suma a Chino Leunis, Evangelina Anderson, Emilia Attias y Marixa Balli; y uno de ellos dejará el juego este lunes.
De esta manera, se espera una noche cargada de emociones y con mucha competencia. Sin dudas, alguno de los más queridos "cocineros" se despedirá del reality culinario este lunes, dejando una importante huella tanto en el público como en sus compañeros.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
