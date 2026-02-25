Cómo será la primera gala de nominaciones en Gran Hermano Generación Dorada
Santiago del Moro adelantó qué ocurrirá en la gala del miércoles 25 de febrero que se verá por Telefe. Enterate todos los detalles acá.
Gran Hermano Generación Dorada ya puso primera en la pantalla de Telefe y comenzó a definir su dinámica de juego. En ese contexto, el conductor Santiago del Moro sorprendió al anunciar en vivo cómo funcionará el nuevo sistema de nominaciones y expulsiones en esta edición especial del reality.
Con todos los participantes instalados en la casa, el presentador adelantó que este miércoles 25 de febrero tendrá lugar la primera gala de nominación, que llegará con modificaciones respecto a temporadas anteriores y buscará cambiar la estrategia de los jugadores desde el arranque.
Del Moro aseguró que "toda la casa nominará en el confesionario y quedarán al menos 7 jugadores en placa". Además, aclaró que "de miércoles para jueves, la placa será positiva y se bajará de forma aleatoria a los más votados".
También explicó que el mecanismo no terminará allí, ya que la definición continuará en los días siguientes. Por otro lado, detalló que "el jueves la placa se transformará en negativa" y el lunes se realizará la primera gala de eliminación donde el participante con más votos negativos abandonará la casa más famosa del país.
Según se informó, esta modalidad se aplicará únicamente en la primera semana del certamen, por lo que no se descartan nuevos cambios a lo largo de la competencia, dependiendo de las decisiones que tome la producción del programa.
La prueba del líder y el presupuesto semanal
Además de las modificaciones en las nominaciones, el conductor adelantó que la prueba del líder se realizará la próxima semana y tendrá un peso fundamental dentro del reality. Quien gane obtendrá beneficios especiales que podrían influir directamente en la conformación de placa y en la estrategia general del juego.
Pero no será el único desafío: los participantes también deberán competir por el presupuesto semanal, instancia clave que definirá la compra de alimentos y recursos para los días siguientes dentro de la casa.
Con nuevas reglas, ventajas en juego y decisiones cada vez más determinantes, el reality entra en una etapa donde cada movimiento puede cambiar por completo el rumbo de la competencia.
