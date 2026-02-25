El día que Yanina Zilly de Gran Hermano dejó todo para vender empanadas y confesó el milagro que salvó su vida
Yanina Zilly, vedette de los 90, recordó el calvario que la alejó de los medios. Es parte de Gran Hermano Generación Dorada y tiene mucho para contar.
En medio del furor por el estreno de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe, el archivo trae figuras que marcaron una época y decidieron dar un paso al costado. Es el caso de Yanina Zilly, quien en una entrevista brindada el 18 de octubre de 2013, relató el proceso que la llevó a cambiar plumas por las empanadas.
IMPORTANTE: Quién es la participante de Gran Hermano que Chacho Coudet definió como "la más linda de la Argentina"
La lucha por la salud mental y el refugio en la familia
Zilly, recordada como una de las máximas figuras del espectáculo en la década del 90, confesó que su alejamiento de la televisión fue una decisión de vida tras atravesar una crisis profunda.
-
Tratamiento psicológico: La exvedette fue tajante sobre la importancia de la ayuda profesional: "Siempre estoy con psicólogos. Si no estás bien de la cabeza, no funcionás".
Su nuevo rubro: Lejos de los flashes, Yanina encontró en aquel año estabilidad económica y emocional al frente de una franquicia de la casa de empanadas "Morita" en el barrio de Villa Crespo.
El deseo de volver en la era de los realities
A pesar de haber encontrado paz en su emprendimiento, la rubia reconoció por entonces que extraña la pantalla chica, aunque con una mirada mucho más madura. "Quiero disfrutar lo que hago, no padecerlo", sentenció respecto a un posible retorno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario