Gran Hermano: a días del comienzo, Telefe rompe el aislamiento

zoe carta documento

La gravedad del cuadro quedó expuesta en una confesión impactante: “Te digo la verdad, yo casi la tuve que internar a mi hija. No lo voy a hablar ahora, pero llegamos a ese límite. Es una manera de cuidarla, yo no voy a dejar que este chico escale sobre mi hija”. En un momento de gran vulnerabilidad durante la transmisión, la madre intentó contener el llanto de la joven recordándole el motivo de estas acciones: “No llores, mi amor, queremos prevenir”.

Con la entrada de la escribana, el reality no solo enfrenta un cambio de ritmo en la competencia, sino que pone de manifiesto el cruce entre la fama televisiva y las complejas realidades personales que los participantes arrastran desde el exterior.