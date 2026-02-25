Gran Hermano: a días del comienzo, Telefe rompe el aislamiento
A tan solo dos días del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, Telefe decidió habilitar el ingreso de una nueva persona al show. Los detalles.
La convivencia en la casa de Gran Hermano (Telefe) se prepara para un acontecimiento sin precedentes en la historia del formato en Argentina. Este miércoles, el aislamiento de los participantes se verá interrumpido por el ingreso de una escribana pública, cuya misión será notificar formalmente a Manuel Ibero sobre la vigencia de un bozal legal. La medida fue impulsada por su expareja, Zoe Bogach, tras el malestar generado por la incorporación del joven al reality donde ella ya fue protagonista.
El anuncio fue realizado por el conductor Santiago del Moro, quien durante la segunda gala del programa confirmó, junto a la propia Zoe, la existencia de este marco legal. La decisión busca impedir que el participante haga mención a la joven o a detalles de su relación pasada mientras se encuentre bajo la exposición de las cámaras. Dada la naturaleza de la orden judicial, la producción ha optado por un procedimiento de notificación presencial mediante carta documento, asegurando el cumplimiento de la ley incluso dentro del entorno de encierro.
Mientras los trámites legales avanzan dentro de la casa, fuera de ella el conflicto ha tomado dimensiones más profundas. La madre de Zoe Bogach brindó una entrevista en el programa A la Barbarossa, donde no ocultó su indignación por los términos en los que Ibero se ha referido a su hija dentro del juego.
“Este chico está tan mal de la cabeza, porque literalmente está muy mal de la cabeza para decir que ella es una 'hipócrita' por decir que él la manipulaba, cuando ella misma se dejaba manipular. O sea, es un enredo mental que, si te ponés a analizarlo, no hay manera de entenderlo. Necesito un psicólogo que me lo explique”, sentenció la mujer.
La revelación más cruda de la entrevista surgió al abordar el impacto psicológico que el vínculo tuvo sobre la exhermanita. Según el relato materno, la situación llegó a niveles críticos durante el tramo final del noviazgo, describiendo el proceso como “mucho más difícil de lo que cualquiera imagina”.
La gravedad del cuadro quedó expuesta en una confesión impactante: “Te digo la verdad, yo casi la tuve que internar a mi hija. No lo voy a hablar ahora, pero llegamos a ese límite. Es una manera de cuidarla, yo no voy a dejar que este chico escale sobre mi hija”. En un momento de gran vulnerabilidad durante la transmisión, la madre intentó contener el llanto de la joven recordándole el motivo de estas acciones: “No llores, mi amor, queremos prevenir”.
Con la entrada de la escribana, el reality no solo enfrenta un cambio de ritmo en la competencia, sino que pone de manifiesto el cruce entre la fama televisiva y las complejas realidades personales que los participantes arrastran desde el exterior.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario