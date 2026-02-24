"Lo confundían": Eduardo Carrera se pasó de rosca y comparó a Brian Sarmiento con Lionel Messi en Gran Hermano

Como suele ocurrir dentro del reality, la escena rápidamente circuló en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes y opiniones divididas: algunos tomaron la comparación con humor, mientras que otros debatieron sobre la presión mediática y las etiquetas que acompañan a ciertos jugadores desde muy chicos. Una vez más, una charla casual dentro de la casa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día.