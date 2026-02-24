"Lo confundían": Eduardo Carrera se pasó de rosca y comparó a Brian Sarmiento con Lionel Messi en Gran Hermano
El participante lanzó una frase tan inesperada como irónica al recordar la carrera futbolística de su compañero.
Dentro de la casa de Gran Hermano, las charlas que surgen suelen dejar frases que trascienden la pantalla, y esta vez fue Eduardo quien se convirtió en protagonista con una comparación futbolera que desató risas y debate en redes sociales. Mientras conversaba sobre carreras deportivas y expectativas, el participante recordó el caso de Brian Sarmiento y lo comparó con Lionel Messi.
Con tono entre reflexivo y humorístico, Eduardo lanzó: “Él llegó a primera en el puesto que él quería”, destacando el recorrido profesional del exfutbolista. Pero la frase que encendió la conversación llegó segundos después, cuando agregó: “Lo confundieron de verdad con Messi”, generando sorpresa entre sus compañeros.
El comentario hizo referencia a los inicios de Sarmiento, cuando su talento juvenil y características de juego llevaron a que muchos lo señalaran como una posible gran promesa del fútbol argentino. Eduardo utilizó ese ejemplo para hablar sobre las expectativas exageradas que muchas veces recaen sobre figuras jóvenes, tanto en el deporte como en la televisión.
Como suele ocurrir dentro del reality, la escena rápidamente circuló en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes y opiniones divididas: algunos tomaron la comparación con humor, mientras que otros debatieron sobre la presión mediática y las etiquetas que acompañan a ciertos jugadores desde muy chicos. Una vez más, una charla casual dentro de la casa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario