Cómo ver en vivo el Cara a Cara de Párense de Manos 4
Este viernes por la tarde se revelará el misterio con la presentación oficial de los protagonistas y sus cruces en un evento previo cargado de tensión.
La cuenta regresiva llegó a su etapa más caliente. La cuarta edición de Párense de Manos se encuentra a las puertas de uno de sus momentos más esperados por los seguidores del entretenimiento y los deportes de exhibición: la confirmación oficial de la cartelera y el primer cara a cara entre los contrincantes.
Bajo la premisa de que "el llamado ya fue hecho" y que los protagonistas tendrán que dar la cara frente a sus rivales, la producción ultimó los detalles para una transmisión que promete paralizar las redes.
El evento funcionará como la instancia previa y formal donde se destapará el misterio en torno a los 20 boxeadores que formarán parte del staff oficial de esta nueva entrega, aplicando la clásica dinámica de tensión de las grandes ligas de combate.
"El llamado ya fue hecho, preparate para conocer a los 20 boxeadores. Una tarjeta. Un lugar. Una pista. Nada de esto sucede por casualidad. Hay algo más grande detrás. Algo que los convoca. Algo que los obliga a responder. El juego está por comenzar", anticiparon desde las redes sociales oficiales.
Horario y cómo ver en vivo la transmisión del Cara a Cara de Párense de Manos 4
Para aquellos seguidores que no quieran perderse ningún detalle de los cruces, los careos y las sorpresas que preparó la organización, la cita ya tiene coordenadas confirmadas:
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Cuándo: Este viernes 18 de septiembre.
Hora: A partir de las 18:00 horas.
Dónde ver: La transmisión especial se emitirá en vivo y en directo a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez, plataforma desde donde se seguirán las alternativas de este puntapié inicial que encenderá la previa rumbo a la gran velada sobre el cuadrilátero.
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