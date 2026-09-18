Quiénes pelearán en Párense de Manos 4

Tomando los códigos tradicionales de las grandes carteleras internacionales de boxeo y artes marciales mixtas, este choque previo servirá para despejar todas las incógnitas y conocer finalmente a los 20 boxeadores que conformarán el staff oficial, dando el puntapié inicial a un certamen que ya se consolidó como un hito ineludible de la agenda cultural y deportiva de las plataformas.

De momento no trascendieron nombres, pero se espera que desde las 18 horas se revelen los mismo. Se sabe que habrá influencers, youtubers, creadores de contenidos y famosos de diferentes áreas.