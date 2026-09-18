Quiénes pelearán en Párense de Manos 4
La organización del masivo evento de boxeo de creadores de contenido pondrá fin a las especulaciones. La transmisión se emitirá en vivo este viernes.
El universo del streaming y los deportes de exhibición se prepara para una jornada de alto voltaje. Tras semanas de expectativas, especulaciones y convocatorias bajo hermetismo, este viernes 18 de septiembre marcará un punto de inflexión rumbo a la cuarta edición de Párense de Manos.
Es que el evento de boxeo amateur creado y organizado por Luquitas Rodríguez tiene este viernes la presentación oficial que destapará la nómina completa de competidores y los enfrentamientos que protagonizarán la velada.
Como en cada una de las ediciones anteriores, creadores de contenido, famosos, exdeportistas y youtuberes se subirán al cuadrilátero para una exibición poco convencional.
Bajo la premisa de que "el llamado ya fue hecho" y que "nada de esto sucede por casualidad", la producción ultimó los detalles para la realización de "El Cara a Cara", un evento presencial y cargado de tensión donde los luchadores se verán por primera vez frente a frente con sus respectivos rivales, anticipando chispazos y calentando el clima sobre el cuadrilátero.
Quiénes serán los 20 boxeadores de Párense de Manos 4
La cita que paralizará a los seguidores del fenómeno digital se llevará a cabo este viernes a partir de las 18:00 horas, en una transmisión especial que podrá seguirse en directo a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez.
Tomando los códigos tradicionales de las grandes carteleras internacionales de boxeo y artes marciales mixtas, este choque previo servirá para despejar todas las incógnitas y conocer finalmente a los 20 boxeadores que conformarán el staff oficial, dando el puntapié inicial a un certamen que ya se consolidó como un hito ineludible de la agenda cultural y deportiva de las plataformas.
De momento no trascendieron nombres, pero se espera que desde las 18 horas se revelen los mismo. Se sabe que habrá influencers, youtubers, creadores de contenidos y famosos de diferentes áreas.
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