Qué pasa con MasterChef Celebrity este lunes, mientras Gran Hermano tiene su primera eliminación
El reality culinario ya entró en etapas decisivas, pero sufrió algunas modificaciones en la grilla de Telefe. Cómo sigue el reality.
El tramo final de MasterChef Celebrity Argentina ya está en marcha. El ciclo de Telefe comenzó a emitir sus últimos programas y la competencia se vuelve cada vez más exigente para las figuras que siguen en carrera. A pocos pasos de la gran final, la presión se intensifica y cualquier error puede costar muy caro.
Este lunes y martes, desde las 21:30, el programa conducido por Wanda Nara presentará una consigna diferente que combinará tensión y entretenimiento. En una vuelta que apelará a la nostalgia del formato, varios ex concursantes volverán a las cocinas más famosas del país para asistir a los actuales participantes en una de las pruebas más complejas de la temporada.
Entre los invitados confirmados figuran Mica Viciconte, Roberto Moldavsky, Tomás Fonzi, Vicky Xipolitakis y El Mono de Kapanga. A ellos se sumará Migue Granados, quien además tendrá un rol especial que modificará la dinámica habitual del programa.
El eje central del desafío será una preparación dulce de alta dificultad. Aunque los concursantes dispondrán de la receta oficial, no podrán consultarla de la manera tradicional: las instrucciones se visualizarán en las pantallas frente a cada estación en formato de scroll continuo, avanzando sin pausas. La mecánica obligará a estar atentos en todo momento y suma un condimento innovador para la edición argentina.
La gala también incluirá un cambio momentáneo en la conducción. Wanda dejará su lugar habitual para ponerse el delantal y asistir a uno de los competidores, su ex marido Maxi López. Mientras tanto, Migue Granados tomará el mando del ciclo durante el reto, prometiendo un intercambio cargado de humor y comentarios punzantes.
La propuesta continuará el martes, cuando el jurado evalúe cada plato y determine quiénes logran superar la exigente instancia. Con devoluciones que suelen ser determinantes en esta etapa, la decisión podría redefinir el panorama de cara a la esperada final del reality.
