De qué murió monseñor Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata
La curia platense hizo oficial el fallecimiento del prelado, quien estuvo a cargo de la conducción pastoral de la diócesis durante 18 años.
La confirmación de la muerte de monseñor Héctor Rubén Aguer este martes 10 de noviembre reabrió los interrogantes sobre las circunstancias de sus últimas horas. A pesar del fuerte impacto institucional que generó la noticia en la Iglesia, la conducción eclesiástica de La Plata evitó difundir un parte médico con la causa precisa de su muerte.
De qué murió monseñor Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata
El anuncio formal fue llevado a cabo por el arzobispo Gustavo Carrara y el cuerpo de obispos auxiliares a través de una escueta declaración pública.
En el texto, la curia expresó su "profundo pesar" y convocó a la comunidad de fieles a elevar oraciones por el eterno descanso del prelado de 83 años, omitiendo cualquier detalle sobre posibles enfermedades, internaciones o diagnósticos de último momento.
Un testimonio premonitorio desde su encierro
La falta de precisión oficial contrasta con las declaraciones que el propio Aguer ofreció apenas 24 horas antes de su muerte. En una entrevista reciente, el arzobispo emérito dio cuenta del deterioro físico que atravesaba en la residencia sacerdotal del barrio porteño de Flores, donde permanecía recluido desde su retiro definitivo en 2018.
Durante ese último diálogo, el religioso aludió explícitamente a un estado de sufrimiento personal y a un proceso de "purificación al final de mi vida". Con la movilidad severamente reducida, el referente conservador pasaba la mayor parte del tiempo dentro de su habitación, con escasas salidas al exterior, lo que evidenciaba un frágil cuadro.
El legado de una figura controversial
Tras ser ordenado sacerdote en 1972 y desempeñarse como obispo auxiliar de Buenos Aires desde 1992, Aguer asumió la titularidad del arzobispado platense en el año 2000, conducción que ejerció durante 18 años hasta alcanzar el límite de edad previsto por el derecho canónico.
A lo largo de casi dos décadas, se consolidó como uno de los vocales más doctrinarios y polémicos del episcopado nacional, encabezando cruzadas contra leyes de derechos civiles y debates sociales contemporáneos. Por el momento, las autoridades eclesiásticas mantienen el hermetismo en torno a las causas biológicas de su deceso, mientras se aguarda la confirmación sobre el esquema de las exequias y el traslado de sus restos.
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