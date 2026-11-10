De qué murió monseñor Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata

Monseñor Héctor Aguer

El legado de una figura controversial

Tras ser ordenado sacerdote en 1972 y desempeñarse como obispo auxiliar de Buenos Aires desde 1992, Aguer asumió la titularidad del arzobispado platense en el año 2000, conducción que ejerció durante 18 años hasta alcanzar el límite de edad previsto por el derecho canónico.

A lo largo de casi dos décadas, se consolidó como uno de los vocales más doctrinarios y polémicos del episcopado nacional, encabezando cruzadas contra leyes de derechos civiles y debates sociales contemporáneos. Por el momento, las autoridades eclesiásticas mantienen el hermetismo en torno a las causas biológicas de su deceso, mientras se aguarda la confirmación sobre el esquema de las exequias y el traslado de sus restos.