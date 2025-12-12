Comunicado de Turf por la salud de Joaquín Levinton: le pusieron un stent y se encuentra "estable"

Ante este escenario, las personas que lo acompañaban llamaron al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández.

Hasta el momento el músico continúa internado en el hospital porteño. Si bien se desconoce cuando recibirá el alta, lo que sí está confirmado es que el viernes 19 de diciembre tiene pautada una presentación con Turf en el Teatro Ópera de La Plata en el marco de los festejos por los 73 años del teatro.

Asimismo, la banda comenzará el 2026 con una agenda cargada. En las últimas horas, se confirmó que Turf se presentará en el festival Rock en Baradero que se realizará el viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal. Ese mismo mes saldrán de gira por Europa. El 7 de abril se presentarán en Milán, el 8 en Ámsterdam y el 10 en París. El tour continuará el 11 de abril en Copenhague, el 12 en Berlín, el 14 en Barcelona y el 15 en Madrid. Pero, no solo tendrán citas en el Viejo Continente, sino que el 9 de mayo de 2026 darán un show en el C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar los 30 años del grupo.