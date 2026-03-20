Con Lionel Messi en el video, Tini Stoessel y Ulises Bueno lanzaron "Dos Amantes"
El nuevo tema combina lo romántico con una historia intensa, y suma guiños que sus fanáticos vinculan a la relación de la cantante con Rodrigo De Paul.
Tini Stoessel y Ulises Bueno presentaron “Dos Amantes”, una colaboración que rápidamente generó repercusión por su letra y el concepto de su videoclip.
La historia se desarrolla en una cena con una mesa elegante y larga donde ambos artistas fusionan sus estilos e interpretan el tema mientras se despliega una narrativa centrada en un vínculo apasionado. En ese contexto, aparecen figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Cacho Deicas.
La letra marca el tono de la historia con una frase que resume el espíritu de la canción y a modo de llevarlo como bandera de un amor que tanto costó: "Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante' Como esos de los amores de antes".
Uno de los momentos que más llamó la atención es la intervención de Susana Giménez, quien en medio de la cena pregunta por la fecha un posible casamiento, lo que muchos interpretaron como un guiño a la relación entre Tini y De Paul y de que no faltaria tanto para que den el Si, frente al altar.
De esta manera, “Dos Amantes” pone el foco en un amor que avanza sin importar las miradas externas, reforzando la idea de que los sentimientos pueden imponerse por sobre cualquier obstáculo, sobre cualquiera que lo quiera derrumbar.
Letra de "Dos Amantes"
Para todos esos amores que dicen ser prohibidos
Y para todos esos que no pudieron ser
Esto dice así
Ella era de cuna de oro, él era de La Boca
Y ella en el fondo se agota
Viviendo en su bola de cristal
Iah, iah, iah, iah
Él tiene tatuada la piel, vive una vida loca
De fiesta y fernet con coca
Nunca pensó que ella lo iba a mirar
Y el destino los cazó
Por algo el colectivo él ese día perdió
Sus ojos se encontraron y algo en ellos cambió
Una primera vez que se volvió un "para siempre"
El tiempo pasó y no se dejaron de amar
No importa lo que digan ni la clase social
No importa que sus padres los quieran separar
Juraron que por siempre los dos se iban a amar
Y él le entregó su corazón, corazón, corazón, no alcanzó pa'l diamante
Pero el amor es más importante
Por eso no se puede comprar
Fue culpa del destino
Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante'
Como esos de los amores de antes
Y nadie los podrá separar
Amor prohibido
Que hace que sobren los latido'
Amor que dura para siempre
Amor que sientes de verdad
Gracias al cielo
Que amarse nunca les dio miedo
No importa qué diga la gente
Solo ellos dos hasta el final
Y ella le dio su corazón, corazón, corazón, no alcanzó pa'l diamante
Pero el amor es más importante
Por eso no se puede comprar
Fue culpa del destino
Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante'
Como esos de los amores de antes
Y nadie los podrá separar
Pero el amor es más importante
Por eso no se puede comprar
Por eso no se puede comprar
Como esos de los amores de antes
Y nadie los podrá separar
Y nadie los podrá separar
Y nadie los podrá separar
Y nadie los podrá separar
Como esos de los amores de antes
Y nadie los podrá separar
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