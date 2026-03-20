Con Lionel Messi en el video, Tini Stoessel y Ulises Bueno lanzaron "Dos Amantes"

Embed - TINI, Ulises Bueno - Dos Amantes (Video Oficial)

Letra de "Dos Amantes"

Para todos esos amores que dicen ser prohibidos

Y para todos esos que no pudieron ser

Esto dice así

Ella era de cuna de oro, él era de La Boca

Y ella en el fondo se agota

Viviendo en su bola de cristal

Iah, iah, iah, iah

Él tiene tatuada la piel, vive una vida loca

De fiesta y fernet con coca

Nunca pensó que ella lo iba a mirar

Y el destino los cazó

Por algo el colectivo él ese día perdió

Sus ojos se encontraron y algo en ellos cambió

Una primera vez que se volvió un "para siempre"

El tiempo pasó y no se dejaron de amar

No importa lo que digan ni la clase social

No importa que sus padres los quieran separar

Juraron que por siempre los dos se iban a amar

Y él le entregó su corazón, corazón, corazón, no alcanzó pa'l diamante

Pero el amor es más importante

Por eso no se puede comprar

Fue culpa del destino

Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante'

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

Amor prohibido

Que hace que sobren los latido'

Amor que dura para siempre

Amor que sientes de verdad

Gracias al cielo

Que amarse nunca les dio miedo

No importa qué diga la gente

Solo ellos dos hasta el final

Y ella le dio su corazón, corazón, corazón, no alcanzó pa'l diamante

Pero el amor es más importante

Por eso no se puede comprar

Fue culpa del destino

Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante'

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

Pero el amor es más importante

Por eso no se puede comprar

Por eso no se puede comprar

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar

Y nadie los podrá separar

Y nadie los podrá separar

Y nadie los podrá separar

Como esos de los amores de antes

Y nadie los podrá separar