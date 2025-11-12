Con Meryl Streep y Anne Hathaway, "El diablo a la moda 2" ya tiene fecha de estreno

el diablo viste a la moda

En un mundo donde el periodismo impreso atraviesa momentos difíciles, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con una figura conocida: su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt). Según una premisa adelantada por Variety meses atrás, Emily Charlton ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios. El medio resume la situación de Miranda: “Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”.

El regreso a la pantalla grande trae de vuelta a gran parte del elenco que hizo de la primera película un éxito de culto. Además de Streep, Hathaway y Blunt, The Devil Wears Prada 2 contará con la vuelta de Stanley Tucci como Nigel, el carismático director de arte de la revista; Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.

Entre los nuevos rostros del reparto se encuentran Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, en un papel cuya relevancia para la trama aún no ha sido revelada.