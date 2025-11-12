Con Meryl Streep y Anne Hathaway, "El diablo a la moda 2" ya tiene fecha de estreno
Después de 19 años Miranda, Andrea y Emily regresan a la pantalla grande. Conocé todos los detalles de la llegada de "El diablo viste a la moda 2".
La icónica Miranda Priestly ha regresado a los pasillos de Runway. A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios ha presentado el primer avance oficial de su esperada secuela, The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2), que tiene su estreno fijado para el 30 de abril del año que viene.
El breve clip de 52 segundos, lanzado este miércoles 12 de noviembre, retrata el reencuentro de dos figuras clave: Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42), retomando los papeles que definieron sus respectivas carreras. El metraje adelanta una atmósfera de lujo y palpable tensión que remite de inmediato al espíritu y la mordacidad de la película original.
Al ritmo del famoso tema “Vogue” de Madonna, la cámara sigue el andar elegante de Miranda Priestly, quien camina con sus característicos tacones rojos por las sofisticadas oficinas de la revista. El momento clave del teaser ocurre justo cuando la temida editora ingresa al ascensor.
En ese instante, aparece Andy Sachs, su ex asistente, interpretada nuevamente por Hathaway. El intercambio es corto, pero demuestra que la dinámica entre ambas sigue intacta: “Tardaste lo suficiente”, murmura Miranda con su habitual tono cortante. Andy responde con una sonrisa y se coloca unas gafas de sol negras justo antes de que las puertas del ascensor se cierren. Este breve diálogo confirma que la relación de poder y humor seco entre las protagonistas no ha perdido su peculiaridad.
Aunque el teaser solo muestra el reencuentro, la trama de El diablo viste a la moda 2 ya se conoce en líneas generales. La secuela seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su poder y prestigio en una industria que ha cambiado radicalmente desde la primera entrega.
En un mundo donde el periodismo impreso atraviesa momentos difíciles, la temida editora en jefe de Runway deberá medir fuerzas con una figura conocida: su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt). Según una premisa adelantada por Variety meses atrás, Emily Charlton ahora es una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla valiosos contratos publicitarios. El medio resume la situación de Miranda: “Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”.
El regreso a la pantalla grande trae de vuelta a gran parte del elenco que hizo de la primera película un éxito de culto. Además de Streep, Hathaway y Blunt, The Devil Wears Prada 2 contará con la vuelta de Stanley Tucci como Nigel, el carismático director de arte de la revista; Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.
Entre los nuevos rostros del reparto se encuentran Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, en un papel cuya relevancia para la trama aún no ha sido revelada.
