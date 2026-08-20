Confirman la segunda temporada de la serie de Menem: cuándo estrena y qué esperar
La serie que relata la vida del expresidente argentino tendrá una segunda entrega en Prime Video. Conocé todo lo que se sabe hasta ahora.
El universo de la ficción política argentina suma un nuevo capítulo. Durante la reciente edición del Prime Video Presents Latam, la plataforma de streaming anunció oficialmente que la serie sobre la vida de Carlos Saúl Menem tendrá una segunda temporada, cuyo estreno quedó programado para el año 2027.
La producción, que volverá a contar con la dirección cinematográfica de Ariel Winograd y el rol protagónico de Leonardo Sbaraglia en la piel del exmandatario riojano, expandirá el relato sobre los acontecimientos y la intimidad del poder que marcaron la década de 1990 en la Argentina.
El anuncio formal ante el mercado audiovisual latinoamericano ratifica el éxito de la apuesta de la compañía por la biografía del expresidente, consolidándola como una de las superproducciones en español más ambiciosas del catálogo global de la plataforma para los próximos años.
Sinopsis de la segunda temporada de la serie de Carlos Menem en Prime Video
Después de un primer mandato que lo catapultó a la reelección, Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo mira igual. Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se va derrumbando al mismo paso que la economía.
Los gestos frívolos que antes hacían gracia ya no alcanzan. Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y declaraciones delirantes sobre vuelos espaciales, la temporada recorre las anécdotas más emblemáticas de un presidente que combinaba el poder con el espectáculo. Mientras intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo, y atraviesa el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem enfrenta su último y más difícil desafío: dejar de ser Presidente.
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