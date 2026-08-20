El apoyo de Bautista Mascia a Denisse González tras ser internada nuevamente: "Las veces que sea necesario"
Luego de confirmar que fue internada nuevamente, la ex Gran Hermano recibió el apoyo de su pareja desde el hospital, quien se mostró a su lado.
Tras haber obtenido el alta médica y retomar su rutina en el hogar, la exparticipante de Gran Hermano Denisse González debió ser ingresada nuevamente a un centro de salud. El intempestivo deterioro en su cuadro clínico causó alarma en su entorno familiar y entre sus seguidores, contando una vez más con la contención constante de su pareja, el ganador del reality Bautista Mascia, quien visibilizó su acompañamiento a través de publicaciones digitales en el sanatorio.
Mediante su cuenta oficial de Instagram, Mascia difundió imágenes desde la habitación del centro asistencial acompañando a la joven mientras descansaba en la cama hospitalaria. Acompañando la postal con un ícono de puños entrelazados, el músico uruguayo reafirmó su presencia en el proceso de recuperación al manifestar: “Ahí vamos de vuelta, las veces que sea necesario”.
La evolución de la joven había mostrado signos favorables durante los días previos. El lunes 10 de agosto, González abandonó la internación con un recuento de 150.000 plaquetas, guarismo que ascendió a 200.000 en el control del viernes subsiguiente. Sin embargo, el martes siguiente la exparticipante despertó con sangrado oral y marcas en la mucosa, escenario que la llevó a realizarse un examen de sangre urgente por indicación de su hematóloga.
El análisis de laboratorio constató una drástica disminución del recuento celular, registrando tan solo 1.000 plaquetas en sangre. Ante esta caída drástica en sus índices hemáticos, la propia influencer compartió la novedad con sus seguidores expresando: “Así que me tuvieron que internar nuevamente”.
Asimismo, al reflexionar sobre el revés sufrido en medio de su recuperación, la joven profundizó sobre las implicancias del nuevo abordaje médico redactando: “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo” y complementó su mensaje con una fotografía mostrando las vías endovenosas y hematomas en su brazo bajo la premisa: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”.
El origen del trastorno reside en un cuadro de índole autoinmune donde el propio organismo ataca y destruye las plaquetas. En declaraciones brindadas el 14 de agosto al medio Infobae, la ex concursante de "Gran Hermano" explicó la dinámica de la patología manifestando: “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”
En esa instancia previa, el esquema inicial a base de corticoides no arrojó resultados positivos, requiriendo la aplicación de gammaglobulina para estabilizar su condición antes de dejar el sanatorio.
Cabe recordar que la primera internación tuvo lugar en la Clínica Bazterrica, donde ingresó tras un análisis preventivo que detectó un nivel de 3.000 plaquetas. En aquel primer episodio, la joven reconoció haber ignorado síntomas previos, tales como petequias y hematomas espontáneos, admitiendo posteriormente: “A todo esto yo no le di bola”.
En la actualidad, González permanece bajo estricta observación profesional a la espera de evaluar la efectividad de los nuevos esquemas farmacológicos.
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