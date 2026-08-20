El apoyo de Bautista Mascia a Denisse González tras ser internada nuevamente: "Las veces que sea necesario"

El origen del trastorno reside en un cuadro de índole autoinmune donde el propio organismo ataca y destruye las plaquetas. En declaraciones brindadas el 14 de agosto al medio Infobae, la ex concursante de "Gran Hermano" explicó la dinámica de la patología manifestando: “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”

En esa instancia previa, el esquema inicial a base de corticoides no arrojó resultados positivos, requiriendo la aplicación de gammaglobulina para estabilizar su condición antes de dejar el sanatorio.

Cabe recordar que la primera internación tuvo lugar en la Clínica Bazterrica, donde ingresó tras un análisis preventivo que detectó un nivel de 3.000 plaquetas. En aquel primer episodio, la joven reconoció haber ignorado síntomas previos, tales como petequias y hematomas espontáneos, admitiendo posteriormente: “A todo esto yo no le di bola”.

En la actualidad, González permanece bajo estricta observación profesional a la espera de evaluar la efectividad de los nuevos esquemas farmacológicos.