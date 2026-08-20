Olivia Rodrigo ayudó a una fan a pagar la universidad con una inesperada donación

El gesto de Olivia Rodrigo

Cuánto dinero le dio Olivia Rodrigo a su fan

En abril de 2025, un representante de la cantante confirmó el envío de 5.000 dólares destinados a los gastos universitarios de Causey. En ese momento, la matrícula para un semestre de un estudiante residente en Alabama rondaba los 5.959 dólares, por lo que la ayuda cubrió prácticamente todo el costo que le quedaba por afrontar.

La joven decidió mantener la historia en privado durante más de un año. Según explicó, no quería que un gesto que había significado tanto para ella terminara convertido en un espectáculo público.

Causey finalmente se graduó de la Universidad de Alabama con un título en Relaciones Públicas y posteriormente comenzó a trabajar como asesora académica.

La emoción de la fan de Olivia Rodrigo

Después de hacer pública la historia, Causey le dedicó unas palabras a la cantante y destacó el impacto que tuvo aquella ayuda en un momento especialmente importante de su vida. "Olivia, no sé si alguna vez vas a poder imaginar cuánto significó esto para mí", expresó la joven.

Además, remarcó que Rodrigo no tenía ninguna obligación de ayudarla y que, pese a no conocerla personalmente, decidió hacerlo. "No me debías nada. Simplemente elegiste ser amable con una desconocida", sostuvo Causey al recordar el gesto de la artista.