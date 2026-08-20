Olivia Rodrigo ayudó a una fan a pagar la universidad con una inesperada donación
La cantante le entregó 5.000 dólares a una estudiante de la Universidad de Alabama que atravesaba dificultades económicas para afrontar su último semestre.
Olivia Rodrigo volvió a protagonizar una historia que demuestra el vínculo que mantiene con sus seguidores. La cantante estadounidense ayudó económicamente a una fan que atravesaba dificultades para pagar su último semestre universitario y le permitió completar sus estudios.
La protagonista de la historia es Jamie Causey, una joven de Alabama y estudiante de primera generación universitaria de la University of Alabama. Durante su último año, Causey había contado en TikTok que estaba teniendo problemas para afrontar el costo de su último semestre, aunque aclaró que no estaba pidiendo dinero ni buscando que sus seguidores se hicieran cargo de sus gastos.
Rodrigo vio uno de esos videos y decidió contactarla de manera privada. La cantante le explicó que seguía sus publicaciones, que le gustaba mucho el contenido que hacía y que la consideraba una persona muy positiva.
"Vi tu último video sobre la matrícula y me encantaría ayudarte si estás abierta a eso. ¡Es genial que estés tan cerca de graduarte! ¿Tenés un Venmo al que pueda enviarte dinero?", le escribió Rodrigo, según las capturas de pantalla que la joven compartió.
Causey quedó sorprendida al descubrir que el mensaje realmente provenía de Olivia Rodrigo. Finalmente, aceptó la ayuda y le pasó su información para recibir el dinero.
Cuánto dinero le dio Olivia Rodrigo a su fan
En abril de 2025, un representante de la cantante confirmó el envío de 5.000 dólares destinados a los gastos universitarios de Causey. En ese momento, la matrícula para un semestre de un estudiante residente en Alabama rondaba los 5.959 dólares, por lo que la ayuda cubrió prácticamente todo el costo que le quedaba por afrontar.
La joven decidió mantener la historia en privado durante más de un año. Según explicó, no quería que un gesto que había significado tanto para ella terminara convertido en un espectáculo público.
Causey finalmente se graduó de la Universidad de Alabama con un título en Relaciones Públicas y posteriormente comenzó a trabajar como asesora académica.
La emoción de la fan de Olivia Rodrigo
Después de hacer pública la historia, Causey le dedicó unas palabras a la cantante y destacó el impacto que tuvo aquella ayuda en un momento especialmente importante de su vida. "Olivia, no sé si alguna vez vas a poder imaginar cuánto significó esto para mí", expresó la joven.
Además, remarcó que Rodrigo no tenía ninguna obligación de ayudarla y que, pese a no conocerla personalmente, decidió hacerlo. "No me debías nada. Simplemente elegiste ser amable con una desconocida", sostuvo Causey al recordar el gesto de la artista.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario