Insólito: la Justicia determinó que Sergio Denis fue responsable de su propia muerte
La resolución de un tribunal de Tucumán consideró que la conducta de Sergio Denis fue determinante en el accidente que sufrió durante un recital.
La Justicia de Tucumán resolvió quién tuvo responsabilidad en el accidente que sufrió Sergio Denis en 2019 y que, poco después, terminó provocando su muerte. En una sentencia civil, el tribunal concluyó que la conducta del propio cantante fue determinante para que se produjera la caída y rechazó el reclamo presentado por sus hijos.
El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019, durante una presentación de Denis en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Mientras se encontraba sobre una pasarela del escenario, el artista retrocedió y terminó cayendo al foso de orquesta, desde una altura cercana a los tres metros.
Como consecuencia del impacto, sufrió gravísimas lesiones y permaneció internado durante más de un año. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.
Qué dijo la Justicia sobre la responsabilidad de Sergio Denis
La resolución sostuvo que Sergio Denis se desplazó “de espaldas por la pasarela mientras cantaba y miraba al público”, sin controlar adecuadamente el lugar por el que estaba caminando. Para el tribunal, esa conducta tuvo una importancia central en el desenlace. Los magistrados hablaron de “hecho de la víctima” y “autopuesta en peligro” para describir la actitud que, según el fallo, terminó desencadenando la caída.
De acuerdo con la Justicia, esa conducta fue suficiente para romper el nexo causal que podía vincular el accidente con una eventual responsabilidad del teatro, los organizadores o los organismos involucrados. En ese sentido, la sentencia consideró que la actuación del propio cantante constituyó la causa directa y determinante del accidente.
Rechazaron el reclamo de los hijos de Sergio Denis
La resolución se conoció a partir de la demanda civil iniciada por los hijos de Denis, quienes buscaban obtener una indemnización por las consecuencias del accidente que sufrió el músico. El reclamo estaba dirigido contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen.
Sin embargo, el tribunal decidió rechazar la demanda y concluyó que no correspondía atribuirles responsabilidad por lo ocurrido. La Justicia también estableció que los hijos del cantante no tenían legitimación para actuar como herederos en determinados aspectos del reclamo y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo de la familia de Denis.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario