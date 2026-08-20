Insólito: la Justicia determinó que Sergio Denis fue responsable de su propia muerte

Rechazaron el reclamo de los hijos de Sergio Denis

La resolución se conoció a partir de la demanda civil iniciada por los hijos de Denis, quienes buscaban obtener una indemnización por las consecuencias del accidente que sufrió el músico. El reclamo estaba dirigido contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen.

Sin embargo, el tribunal decidió rechazar la demanda y concluyó que no correspondía atribuirles responsabilidad por lo ocurrido. La Justicia también estableció que los hijos del cantante no tenían legitimación para actuar como herederos en determinados aspectos del reclamo y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo de la familia de Denis.