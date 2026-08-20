Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, inauguró su local en Chaco: una propuesta diferente e inclusiva

Uno de los aspectos destacados del emprendimiento es que los clientes también pueden acceder a ayuda profesional. De esta manera, quienes se acercan al espacio pueden recibir orientación para conocer las características de los productos y encontrar las alternativas que mejor se adapten a sus necesidades.

El vínculo de Mora Calabrese con Chaco

La elección de Resistencia para desarrollar parte de sus proyectos no es casual. Mora nació en esa ciudad y mantiene un vínculo muy estrecho con la provincia. Además, allí nacieron dos de sus tres hijos, por lo que Chaco ocupa un lugar importante dentro de su historia personal y familiar.

"Resistencia es donde nací, donde nacieron dos de mis tres hijos. Es parte de mi identidad y de donde nacen muchas de estas inspiraciones", explicó la empresaria al referirse a su relación con la ciudad. Aunque actualmente divide su vida entre Buenos Aires y Chaco, Calabrese continúa vinculada con distintos emprendimientos en su provincia natal.