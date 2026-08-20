Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, inauguró su local en Chaco: una propuesta diferente e inclusiva
La empresaria chaqueña lleva adelante una propuesta vinculada con la alimentación saludable y el bienestar, con productos naturales y asesoramiento profesional.
Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, logró construir en los últimos años un camino propio en el mundo de los emprendimientos. Aunque mantiene un perfil bajo y suele mantenerse alejada de la exposición mediática, desarrolla diferentes proyectos vinculados con sus intereses.
Uno de ellos se encuentra en Resistencia, Chaco, su ciudad natal, y está relacionado con la alimentación saludable, los productos naturales y el cuidado personal.
Se trata de Chama Almacén, una propuesta pensada para quienes buscan incorporar alternativas naturales a su vida cotidiana, tanto desde la alimentación como desde otros hábitos relacionados con el bienestar.
De qué se trata el emprendimiento de Mora Calabrese
Chama Almacén ofrece diferentes productos vinculados con el consumo saludable y consciente. La propuesta apunta a un público amplio y no solamente a personas que ya tienen una alimentación determinada.
La idea es que sea un espacio apto para todos, con opciones que puedan adaptarse a diferentes necesidades y estilos de vida. Entre los productos que forman parte de la propuesta aparecen alimentos saludables y alternativas de cosmética natural. El objetivo es reunir en un mismo lugar distintas opciones para quienes buscan cuidar su alimentación y también prestar atención a los productos que utilizan en su vida diaria.
Uno de los aspectos destacados del emprendimiento es que los clientes también pueden acceder a ayuda profesional. De esta manera, quienes se acercan al espacio pueden recibir orientación para conocer las características de los productos y encontrar las alternativas que mejor se adapten a sus necesidades.
El vínculo de Mora Calabrese con Chaco
La elección de Resistencia para desarrollar parte de sus proyectos no es casual. Mora nació en esa ciudad y mantiene un vínculo muy estrecho con la provincia. Además, allí nacieron dos de sus tres hijos, por lo que Chaco ocupa un lugar importante dentro de su historia personal y familiar.
"Resistencia es donde nací, donde nacieron dos de mis tres hijos. Es parte de mi identidad y de donde nacen muchas de estas inspiraciones", explicó la empresaria al referirse a su relación con la ciudad. Aunque actualmente divide su vida entre Buenos Aires y Chaco, Calabrese continúa vinculada con distintos emprendimientos en su provincia natal.
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