Confirmaron a los panelistas de Gran Hermano 2024: quiénes son y quiénes ya no están

Quiénes serán los panelistas de Gran Hermano 2024

Con la sorpresiva ausencia de Marisa Brel, estos serán los integrantes del panel:

Laura Ubfal

Ceferino Reato

Sol Pérez

Gastón Trezeguet

Eliana Guercio

Pilar Smith

Lisandro Navarro

Rosina Beltrán

Julieta Poggio

Panelistas de gran hermano.jpg

Ante esto, el periodista confirmó quién no estará esta vez: Marisa Brel. A través de su cuenta de X (ex Twitter), escribió: "Me llaman para preguntarme si es verdad lo que dijo @AngeldebritoOk. Piensen: si Ángel es mi mejor amigo, obvio que es verdad jajaja"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/marisabrel/status/1852451642039472320&partner=&hide_thread=false Me llaman para preguntarme si es verdad lo que dijo @AngeldebritoOk Piensen: si Angel es mi mejor amigo, obvio que es verdad jajaj https://t.co/GVZOVMJzON — Marisa Brel (@marisabrel) November 1, 2024

¿Quiénes serán los ex Gran Hermano que se sumarán a la nueva edición?

Ángel de Brito compartió novedades sobre la tercera temporada de Gran Hermano (Telefe), que arrancará en diciembre de este año.

El reality está ultimando los detalles para que esta nueva entrega sea todo un éxito, y entre las decisiones que deben tomar está la de quiénes serán los exparticipantes que formarán parte de la experiencia.

Así, a través de su cuenta de Instagram y respondiendo a un seguidor, el conductor confirmó que la producción considerará a: La Tora Villar, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Lisandro Navarro, Martín Chino Ku y Rosina Beltrán.

Angel Responde.jpg

En este sentido, los fanáticos se vieron sorprendidos por la ausencia de Juliana 'Furia' Scaglione, una de las participantes más famosas y polémicas en la historia de GH Argentina. Pero lo cierto es que la entrenadora terminó su contrato con Telefe, de común acuerdo, por lo que no será considerada para los planes de la productora del reality.