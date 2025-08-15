Confirmaron "Scary Movie 6" con el regreso de los icónicos personajes de Regina Hall y Anna Faris
Las actrices protagonistas, junto a Marlon Wayans, confirmaron que una nueva entrega de la icónica saga ya está en marcha. “Los cuatro fabulosos están de vuelta”, anunciaron.
Las actrices Regina Hall y Anna Faris volverán a interpretar a Brenda y Cindy, respectivamente, en el regreso de la comedia de culto "Scary Movie", que tendrá una nueva entrega: "Scary Movie 6", con la participación de los hermanos Wayans.
Marlon Wayans compartió una imagen de las dos actrices y luego una foto grupal con los cuatro protagonistas, junto al mensaje: "Los cuatro fabulosos están de vuelta. Tan emocionada de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia de películas de terror. Salimos de la banda juntos de nuevo SM6 6/12/26 en cines".
Hall y Faris también expresaron su entusiasmo en un comunicado a Variety: "Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente)".
Esta nueva entrega marca el reencuentro de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans tras 18 años, para desarrollar un guion completamente nuevo para la franquicia, coescrito por Miramax junto a Rick Alvarez.
"Scary Movie 6" comenzará su rodaje en octubre, con miras a su estreno mundial en cines el 12 de junio de 2026 a través de Paramount. Miramax mantiene un acuerdo de primera opción con el estudio.
La franquicia "Scary Movie", que fue desarrollada por los hermanos Wayans, ha recaudado cerca de 900 millones de dólares a nivel mundial. Keenen Wayans escribió y dirigió las dos primeras películas y regresará como productor. Por su parte, Marlon y Shawn fueron guionistas y protagonistas de esas entregas iniciales. Esta sexta película será dirigida por Michael Tiddes, quien también trabajó en ¿Dónde están las rubias?. Jonathan Glickman, Alexandra Loewy y Thomas Zadra de Miramax serán los productores ejecutivos.
Desde su debut en el año 2000, las cinco películas de "Scary Movie" se convirtieron en éxitos de taquilla, especialmente la primera, que logró un récord con 42,5 millones de dólares en su primer fin de semana en EE. UU., convirtiéndose en una de las comedias de terror más taquilleras para adultos.
¿Qué está haciendo Regina Hall hoy?
Regina Hall, representada por The Independent Artist Group, protagonizará la nueva película de Paul Thomas Anderson para Warner Bros., Una Batalla Tras Otra, junto a Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, con estreno previsto para el 26 de septiembre. También integra el elenco de El Juicio Final, de Nick Stoller, junto a Will Ferrell y Zac Efron.
Actualmente está filmando El Fin de Semana Cinco Estrellas para Peacock, donde comparte pantalla con Jennifer Garner, Chloë Sevigny, Gemma Chan y Timothy Olyphant. Además, prestará su voz en la próxima película animada Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, junto a Sherry Cola, Arturo Castro, George Lopez e Ice Spice.
¿Qué está haciendo Anna Faris hoy?
Anna Faris, representada por Gersh, Range Media Partners y Sloane, Offer, Weber & Dern, protagonizó y produjo The House Bunny y Smiley Face, de Greg Araki. Pronto encabezará el elenco de la película Spa Weekend.
Entre sus trabajos anteriores se destacan títulos como The Dictator con Sacha Baron Cohen, Overboard, Just Friends, y participaciones en películas premiadas como Brokeback Mountain y Lost in Translation. En televisión, fue protagonista durante ocho temporadas de la exitosa sitcom Mom de CBS, junto a Allison Janney, además de haber tenido roles destacados en Friends y Entourage. También publicó la autobiografía Unqualified, que fue un éxito de ventas del New York Times.
