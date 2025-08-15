Confirmaron "Scary Movie 6" con el regreso de los icónicos personajes de Regina Hall y Anna Faris

La franquicia "Scary Movie", que fue desarrollada por los hermanos Wayans, ha recaudado cerca de 900 millones de dólares a nivel mundial. Keenen Wayans escribió y dirigió las dos primeras películas y regresará como productor. Por su parte, Marlon y Shawn fueron guionistas y protagonistas de esas entregas iniciales. Esta sexta película será dirigida por Michael Tiddes, quien también trabajó en ¿Dónde están las rubias?. Jonathan Glickman, Alexandra Loewy y Thomas Zadra de Miramax serán los productores ejecutivos.

Desde su debut en el año 2000, las cinco películas de "Scary Movie" se convirtieron en éxitos de taquilla, especialmente la primera, que logró un récord con 42,5 millones de dólares en su primer fin de semana en EE. UU., convirtiéndose en una de las comedias de terror más taquilleras para adultos.

scary movie 6

¿Qué está haciendo Regina Hall hoy?

Regina Hall, representada por The Independent Artist Group, protagonizará la nueva película de Paul Thomas Anderson para Warner Bros., Una Batalla Tras Otra, junto a Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, con estreno previsto para el 26 de septiembre. También integra el elenco de El Juicio Final, de Nick Stoller, junto a Will Ferrell y Zac Efron.

Actualmente está filmando El Fin de Semana Cinco Estrellas para Peacock, donde comparte pantalla con Jennifer Garner, Chloë Sevigny, Gemma Chan y Timothy Olyphant. Además, prestará su voz en la próxima película animada Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, junto a Sherry Cola, Arturo Castro, George Lopez e Ice Spice.

¿Qué está haciendo Anna Faris hoy?

Anna Faris, representada por Gersh, Range Media Partners y Sloane, Offer, Weber & Dern, protagonizó y produjo The House Bunny y Smiley Face, de Greg Araki. Pronto encabezará el elenco de la película Spa Weekend.

Entre sus trabajos anteriores se destacan títulos como The Dictator con Sacha Baron Cohen, Overboard, Just Friends, y participaciones en películas premiadas como Brokeback Mountain y Lost in Translation. En televisión, fue protagonista durante ocho temporadas de la exitosa sitcom Mom de CBS, junto a Allison Janney, además de haber tenido roles destacados en Friends y Entourage. También publicó la autobiografía Unqualified, que fue un éxito de ventas del New York Times.