El premio que recibió Solange Abraham por ganar Gran Hermano y la comparación con 2001

La primera temporada también tuvo a Tamara Paganini como segunda finalista. Después de permanecer 112 días en la casa, recibió $39.406. El tercer puesto fue para Gastón Trezeguet, quien obtuvo $23.642. La comparación entre ambas cifras muestra que el premio convertido a dólares de la edición 2026 representa una proporción considerablemente menor respecto del monto que había recibido Corazza en 2001.

¿Qué diferencia hay entre los premios de 2001 y 2026?

Con los valores utilizados para la comparación, los USD 45.602,61 correspondientes al premio de Sol Abraham equivalen aproximadamente al 37,6% de los USD 121.200 que recibió Corazza en la primera edición. Sin embargo, comparar únicamente las cifras nominales en dólares no permite observar por completo la diferencia en el poder de compra de cada período.

Para dimensionarla también pueden utilizarse referencias como el precio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. En 2001, el valor del metro cuadrado porteño se ubicaba entre aproximadamente USD 620 en Villa Lugano y USD 1.239 en Belgrano y Núñez. En aquel contexto, el premio obtenido por Corazza podía representar el valor de una propiedad de varios ambientes en determinados sectores de la ciudad, además de permitir conservar una parte del dinero.

¿Qué se puede comprar con el premio de Sol Abraham?

El escenario inmobiliario de 2026 es diferente. El valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires ronda los USD 2.450, mientras que el precio promedio de un departamento de dos ambientes se ubica alrededor de los USD 129.000, de acuerdo con los datos citados en la información original.

Con un equivalente de USD 45.602,61, el premio obtenido por Sol queda por debajo de ese valor promedio. El monto puede alcanzar para una propiedad pequeña en determinados sectores periféricos, aunque no representa una suma suficiente para adquirir un departamento de dos ambientes al precio promedio mencionado.