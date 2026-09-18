El premio que recibió Solange Abraham por ganar Gran Hermano y la comparación con 2001
La campeona de Generación Dorada obtuvo $70 millones por quedarse con el primer puesto. El monto permite establecer una comparación con el premio que recibió Marcelo Corazza en la primera edición argentina.
El triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada no solamente significó quedarse con el trofeo y el reconocimiento del público. La tucumana también recibió un premio económico de $70 millones, una cifra que, puesta en perspectiva histórica, permite comparar cuánto cambió el valor del premio principal del reality desde su primera edición en Argentina.
La diferencia resulta especialmente llamativa cuando se toman como referencia los dólares de cada época. En 2001, Marcelo Corazza se consagró ganador de la primera temporada argentina y recibió $121.200, un monto que durante la convertibilidad tenía equivalencia directa con la moneda estadounidense.
Cuánto dinero ganó Solange Abraham en Gran Hermano
Sol se quedó con el primer puesto de Gran Hermano: Generación Dorada después de superar en la definición a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos. Por su triunfo, la campeona obtuvo $70 millones. La segunda finalista recibió $20 millones y una vivienda, mientras que Charlotte Caniggia, que terminó tercera, obtuvo $10 millones.
Tomando la conversión utilizada para establecer la comparación, los $70 millones correspondientes al premio de Sol Abraham representan aproximadamente USD 45.602,61. Ese cálculo permite dimensionar la diferencia respecto del monto recibido por el primer campeón de la versión argentina del programa.
El premio de Marcelo Corazza en 2001
Cuando Marcelo Corazza ganó la primera edición de Gran Hermano en Argentina, el contexto económico era completamente diferente. El reality llevaba apenas 63 días de emisión y el ganador recibió un cheque de $121.200. Durante la convertibilidad, un peso equivalía a un dólar, por lo que ese premio representaba entonces USD 121.200.
La primera temporada también tuvo a Tamara Paganini como segunda finalista. Después de permanecer 112 días en la casa, recibió $39.406. El tercer puesto fue para Gastón Trezeguet, quien obtuvo $23.642. La comparación entre ambas cifras muestra que el premio convertido a dólares de la edición 2026 representa una proporción considerablemente menor respecto del monto que había recibido Corazza en 2001.
¿Qué diferencia hay entre los premios de 2001 y 2026?
Con los valores utilizados para la comparación, los USD 45.602,61 correspondientes al premio de Sol Abraham equivalen aproximadamente al 37,6% de los USD 121.200 que recibió Corazza en la primera edición. Sin embargo, comparar únicamente las cifras nominales en dólares no permite observar por completo la diferencia en el poder de compra de cada período.
Para dimensionarla también pueden utilizarse referencias como el precio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. En 2001, el valor del metro cuadrado porteño se ubicaba entre aproximadamente USD 620 en Villa Lugano y USD 1.239 en Belgrano y Núñez. En aquel contexto, el premio obtenido por Corazza podía representar el valor de una propiedad de varios ambientes en determinados sectores de la ciudad, además de permitir conservar una parte del dinero.
¿Qué se puede comprar con el premio de Sol Abraham?
El escenario inmobiliario de 2026 es diferente. El valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires ronda los USD 2.450, mientras que el precio promedio de un departamento de dos ambientes se ubica alrededor de los USD 129.000, de acuerdo con los datos citados en la información original.
Con un equivalente de USD 45.602,61, el premio obtenido por Sol queda por debajo de ese valor promedio. El monto puede alcanzar para una propiedad pequeña en determinados sectores periféricos, aunque no representa una suma suficiente para adquirir un departamento de dos ambientes al precio promedio mencionado.
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