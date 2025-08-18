Rebotaron a L-Gante en migraciones: el motivo por el que no pudo salir del país
El cantante quedó varado en el Aeropuerto de Ezeiza y no pudo viajar a México para cumplir con un compromiso laboral. ¿Qué pasó?
Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue rebotado en el área de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y no pudo salir del país porque está inscripto en la lista de deudores de la cuota alimentaria por no pasar dinero para la manutención de su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez.
Todo sucedió el viernes por la noche. “Ahora estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron que no eran certeras. Espero que esta sea otra mentira más de Merlo”, dijo el cantante a Puro Show, en referencia al abogado de Báez.
El cantante se había dirigido hacia Ezeiza para tomar un avión con destino a México, donde tenía previsto realizar un show musical durante una pelea de boxeo. Sin embargo, no logró salir del país debido a que en Migraciones le rebotaron el pasaporte por figurar como deudor de la cuota alimentaria de su hija.
“Fue rebotado en migraciones por la falta de pago de la cuota alimentaria de su hija Jamaica”, explicaron desde el programa de chimentos. Pese a la situación, L-Gante no se mostró preocupado ni angustiado por no poder viajar y sin mayores escándalos optó por retirarse a su casa.
Más tarde decidió ir a un boliche en Monte Grande, donde se lo vio rodeado de amigos y fanáticos, con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Según trascendió, hasta terminó subiéndose al escenario del lugar para animar la noche.
Tamara Báez sorprendió con una contundente frase tras intentar reconciliarse con L-Gante
Durante la mañana de este jueves, Tamara Báez llamó la atención de sus seguidores al compartir una serie de mensajes en sus historias de Instagram que reflejan un nuevo momento en su vida personal. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió, acompañando el texto con una imagen suya con un filtro que exagera los ojos y la boca, similar al de un animal caricaturesco.
El mensaje, aunque breve, dejó entrever un estado de reflexión y una clara decisión de tomar distancia. Para profundizar aún más en su postura, la influencer sumó una frase tomada de internet: “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”. Luego, sumó un pensamiento más íntimo: “Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”.
En otra de sus publicaciones, Tamara subió una imagen de su hija Jamaica a bordo de un avión y dejó un mensaje lleno de ternura: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, acompañado por el emoji de manos en forma de corazón, dejando en claro que su prioridad será su maternidad y el bienestar personal.
