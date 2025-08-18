Rebotaron a L-Gante en migraciones: el motivo por el que no pudo salir del país

Embed - ESCÁNDALO CON L-GANTE EN EZEIZA: No pudo salir del país y el cantante habló de Wanda y Tamara Báez

Tamara Báez sorprendió con una contundente frase tras intentar reconciliarse con L-Gante

Durante la mañana de este jueves, Tamara Báez llamó la atención de sus seguidores al compartir una serie de mensajes en sus historias de Instagram que reflejan un nuevo momento en su vida personal. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió, acompañando el texto con una imagen suya con un filtro que exagera los ojos y la boca, similar al de un animal caricaturesco.

El mensaje, aunque breve, dejó entrever un estado de reflexión y una clara decisión de tomar distancia. Para profundizar aún más en su postura, la influencer sumó una frase tomada de internet: “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”. Luego, sumó un pensamiento más íntimo: “Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”.

En otra de sus publicaciones, Tamara subió una imagen de su hija Jamaica a bordo de un avión y dejó un mensaje lleno de ternura: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, acompañado por el emoji de manos en forma de corazón, dejando en claro que su prioridad será su maternidad y el bienestar personal.