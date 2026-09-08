Conmoción por la muerte de Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria 2024: tenía 22 años
La modelo atravesaba una delicada condición cardíaca congénita y había pasado por siete intervenciones quirúrgicas.
La muerte de Lucia Sisic, quien había sido coronada Miss Austria en 2024, generó conmoción en el mundo de los certámenes de belleza. La joven tenía 22 años y la organización responsable del concurso austríaco fue la encargada de comunicar públicamente la noticia.
A través de sus redes sociales, desde Miss Austria despidieron a la modelo con un sentido mensaje: “Con gran consternación y profunda tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic”.
En el mismo comunicado, firmado por la directora Kerstin Rigger, expresaron el lugar que la joven ocupaba dentro de la organización. “Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz”, señalaron.
Sisic convivía desde su nacimiento con una malformación en una válvula cardíaca, condición por la que tuvo que atravesar diferentes tratamientos e intervenciones a lo largo de su vida. En total, fue sometida a siete operaciones.
La más reciente había tenido lugar durante 2025. Luego de superar aquella intervención, la modelo compartió con sus seguidores la alegría que sentía por haber dejado atrás una nueva cirugía: “Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años”.
Quién era Lucia Sisic, la joven que fue coronada Miss Austria
Nacida en Viena, Lucia Sisic comenzó a destacarse en los concursos de belleza antes de obtener el reconocimiento nacional. Previamente había sido elegida Miss Vienna durante un certamen celebrado en Lugner City, en la capital de Austria.
Su carrera dio un importante paso en 2024, cuando consiguió la corona de Miss Austria. Como después de aquella edición no volvieron a realizarse nuevos certámenes, Sisic continuaba siendo la representante vigente al momento de su muerte.
Su historia dentro del mundo del modelaje estuvo atravesada también por los problemas cardíacos que enfrentó desde pequeña. Pese a las reiteradas operaciones, habló públicamente en distintas oportunidades sobre su experiencia y sobre la importancia que tuvo para ella poder continuar con su vida y sus proyectos.
En 2024, Sisic había compartido una profunda reflexión en la que agradeció especialmente a los profesionales de la salud que la acompañaron durante los momentos más complejos.
“Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena. Sé que solo he dominado una pequeña parte de lo que aún me queda por delante. Sin embargo, estoy orgullosa de no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”, manifestó.
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