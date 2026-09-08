Conmoción por la muerte de Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria 2024: tenía 22 años

Quién era Lucia Sisic, la joven que fue coronada Miss Austria

Nacida en Viena, Lucia Sisic comenzó a destacarse en los concursos de belleza antes de obtener el reconocimiento nacional. Previamente había sido elegida Miss Vienna durante un certamen celebrado en Lugner City, en la capital de Austria.

Su carrera dio un importante paso en 2024, cuando consiguió la corona de Miss Austria. Como después de aquella edición no volvieron a realizarse nuevos certámenes, Sisic continuaba siendo la representante vigente al momento de su muerte.

Su historia dentro del mundo del modelaje estuvo atravesada también por los problemas cardíacos que enfrentó desde pequeña. Pese a las reiteradas operaciones, habló públicamente en distintas oportunidades sobre su experiencia y sobre la importancia que tuvo para ella poder continuar con su vida y sus proyectos.

En 2024, Sisic había compartido una profunda reflexión en la que agradeció especialmente a los profesionales de la salud que la acompañaron durante los momentos más complejos.

“Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena. Sé que solo he dominado una pequeña parte de lo que aún me queda por delante. Sin embargo, estoy orgullosa de no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”, manifestó.