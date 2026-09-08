Aseguran que una prostituta alertó a La Joaqui de las infidelidades de Luck Ra: "Le dio lástima"

Latorre indicó que la mujer actuó movida por la empatía, fundamentando que “le dio lástima” observar la situación que atravesaba la artista y prefirió revelarle lo que supuestamente había ocurrido durante el viaje a las islas Baleares.

Finalmente, la periodista se refirió a las formas en las que se concretó la separación, asegurando que el cordobés tomó la decisión en un contexto público y frente a su círculo cercano: "Luck Ra la dejó adelante de todos los amigos. La echó como un perro".