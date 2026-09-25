Conmoción: la última foto pública de Oscar "Negro" González Oro antes de morir

La noticia provocó tristeza entre colegas, figuras del espectáculo y quienes lo acompañaron durante décadas a través de la radio. Su particular manera de ponerse frente al micrófono y su recordado latiguillo “dale gasss” se transformaron en algunas de las características que identificaron su carrera.

Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, González Oro se destacó por un estilo frontal, su manera de abordar la actualidad y la cercanía que consiguió establecer con su audiencia.

Su muerte deja una importante pérdida para la radiofonía y el periodismo argentino. Su voz acompañó durante años a los oyentes y se convirtió en una de las más reconocidas de una etapa central de la radio nacional.