Conmoción: la última foto pública de Oscar "Negro" González Oro antes de morir
Durante las últimas dos semanas, la salud de Oscar González Oro había empeorado notablemente. Su muerte enluta a la radiofonía argentina.
Una publicación realizada meses atrás se convirtió, tras conocerse la muerte de Oscar "Negro" González Oro, en uno de sus últimos recuerdos públicos. El reconocido conductor había compartido el pasado 3 de mayo una fotografía en su cuenta de Instagram, sin imaginar que terminaría siendo su última aparición en las redes sociales.
En aquel posteo, el periodista se había mostrado activo y aprovechó la ocasión para dedicarle un saludo a María Heiland, una amiga cercana. La imagen, que en ese momento formó parte de su actividad habitual en las redes, adquirió ahora un significado especial entre quienes siguieron su extensa carrera.
La muerte de González Oro se conoció este viernes 25 de septiembre y generó una fuerte conmoción en el mundo de los medios. A lo largo de los últimos 30 años, el conductor se había consolidado como una de las voces más reconocibles de la radio argentina y logró construir un vínculo particular con distintas generaciones de oyentes.
Cómo fueron los últimos días de Oscar "Negro" González Oro
Durante el último tiempo, el estado de salud del periodista se había visto afectado por una larga enfermedad. Su cuadro presentó una evolución desfavorable y en los últimos meses comenzó a evidenciarse un deterioro considerable.
La situación se agravó especialmente en las últimas dos semanas. Durante esos 15 días, su salud habría empeorado de manera marcada hasta llegar a un cuadro irreversible. Finalmente, este viernes al mediodía se confirmó su fallecimiento.
La noticia provocó tristeza entre colegas, figuras del espectáculo y quienes lo acompañaron durante décadas a través de la radio. Su particular manera de ponerse frente al micrófono y su recordado latiguillo “dale gasss” se transformaron en algunas de las características que identificaron su carrera.
Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, González Oro se destacó por un estilo frontal, su manera de abordar la actualidad y la cercanía que consiguió establecer con su audiencia.
Su muerte deja una importante pérdida para la radiofonía y el periodismo argentino. Su voz acompañó durante años a los oyentes y se convirtió en una de las más reconocidas de una etapa central de la radio nacional.
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