Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la enfermedad que padece Silvina Scheffler
Recientemente la ex Gran Hermano fue diagnosticada con esta enfermedad que transmiten los animales. Cuáles son las causas y cómo prevenirla.
La salud de Silvina Scheffler, reconocida por su paso en el reality Gran Hermano, generó una fuerte preocupación en los últimos días tras conocerse su internación en una unidad de cuidados críticos. La exmodelo y expareja de Nito Artaza debió enfrentar un cuadro severo de leptospirosis, una enfermedad bacteriana que representa un desafío constante para el sistema sanitario argentino y que, según los reportes oficiales más recientes, ha mostrado un incremento en su nivel de confirmación durante el último año.
Afortunadamente, el panorama clínico de Scheffler ha comenzado a mostrar signos de mejoría. El propio Nito Artaza fue el encargado de llevar tranquilidad al informar que la mujer fue trasladada a una sala de cuidados intermedios. “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive Navidad, yo fui, estuvo la hermana también. La paso muy mal, tenia mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo, al principio pensaban que era dengue, ahora la pasaron a sala intermedia, ella está bien, esta animada, gracias a Dios”, detalló el productor sobre el difícil trance que atravesó la artista.
Un incremento en las cifras oficiales
El caso de Scheffler no es un hecho aislado, sino que coincide con una tendencia reflejada en el último Boletín Epidemiológico Nacional de finales de 2025. Según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, entre la primera y la quincuagésima semana del año se registraron 2.226 notificaciones, de las cuales se confirmaron por laboratorio 204 casos. Esta cifra marca un aumento del 51% en comparación con el promedio de los últimos cuatro años para el mismo período.
Las autoridades sanitarias explican que este ascenso en los diagnósticos confirmados podría deberse a una mayor circulación de la bacteria o a una optimización en los procesos de detección. La leptospirosis es una zoonosis que se transmite principalmente a través de la orina de animales infectados, como roedores, perros o ganado. El ingreso del patógeno al cuerpo humano ocurre usualmente por heridas en la piel o por el contacto de mucosas con agua estancada, barro o suelos contaminados, situaciones que suelen agravarse en contextos de inundaciones o en zonas rurales y marginales.
Síntomas y medidas de cuidado
Uno de los mayores obstáculos para combatir esta enfermedad es su similitud inicial con otras afecciones, como el dengue o la gripe, lo que suele demorar el tratamiento adecuado. Los síntomas más comunes incluyen una fiebre repentina, dolores musculares muy intensos —especialmente en las pantorrillas—, cefaleas y malestar digestivo. En los cuadros más críticos, la patología puede evolucionar hacia fallas renales o hepáticas graves, con una mortalidad que alcanza el 50% si no se recibe asistencia médica a tiempo.
Para prevenir el contagio, el Ministerio de Salud de la Nación hace hincapié en evitar el contacto directo con aguas de lluvia estancadas y barro. Asimismo, recomiendan el uso de calzado y ropa protectora en tareas rurales, la vacunación de mascotas y el control de roedores en los hogares. Ante la aparición de fiebre y dolores corporales, resulta fundamental realizar una consulta médica temprana, informando siempre si se ha tenido exposición a ambientes húmedos o zonas con riesgo de contaminación ambiental.
