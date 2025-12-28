Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la enfermedad que padece Silvina Scheffler

Afortunadamente, el panorama clínico de Scheffler ha comenzado a mostrar signos de mejoría. El propio Nito Artaza fue el encargado de llevar tranquilidad al informar que la mujer fue trasladada a una sala de cuidados intermedios. “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive Navidad, yo fui, estuvo la hermana también. La paso muy mal, tenia mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo, al principio pensaban que era dengue, ahora la pasaron a sala intermedia, ella está bien, esta animada, gracias a Dios”, detalló el productor sobre el difícil trance que atravesó la artista.