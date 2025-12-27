"Hagan el amor, señoras": la explosiva recomendación de Soledad Silveyra en la mesa de Mirtha Legrand
A sus 73 años, la reconocida actriz aseguró que lo mejor que puede pasar a su edad es tener sexo y sorprendió a todos en "La Noche de Mirtha".
Durante la noche de este sábado, Soledad Silveyra fue una de las invitadas a la reconocida mesa de Mirtha Legrand, con una participación que dio qué hablar. Con el carisma que la caracteriza, la reconocida actriz de 73 años se refirió a su vida sexual y sorprendió a todos los presentes con sus declaraciones.
Consultada por su romance con José Luis Vázquez, un empresario gastronómico argentino de 74 años que reside en Buzios, Brasil, la artista deslizó: "Ahí estamos, ahí estamos". Sin embargo, se animó a tirarse un lance con Beto Casella: "Pero tengo a Casella acá enfrente, está bueno Casella", dijo, provocando las risas.
Abordando nuevamente su relación, señaló: "Y vamos a ver, nunca se sabe, viste. Pero lo que está buenísimo, de verdad, se los recomiendo, señoras, es hacer el amor a esta edad". Al pronunciar esas palabras, Mirtha Legrand estalló de risa, mientras se agarraba la cabeza por la ocurrencia de la actriz.
Fue entonces cuando Pilar Smith le consultó cuál es la diferencia entre tener sexo de joven y hacerlo una vez avanzada la edad, y Solita respondió: "Es que sos distinta, no estás tan posesiva. Yo era muy posesiva, muy celosa", confesó, recordando su juventud.
"¿No te dio vergüenza desvestirte?", preguntó pícara la diva. Y Silveyra redobló la apuesta: "Ah, no sabés lo que fue... No, no, fue una escena...", comenzó indicando, pero fue interrumpida inmediatamente por la conductora que pidió ir a la pausa entre risas.
