La historia amorosa de Brigitte Bardot: se casó cuatro veces y tuvo infinidad de amantes
La legendaria actriz francesa falleció a los 91 años por causas desconocidas, pero la noticia ya conmovió al mundo entero. Un repaso por su historia.
El mundo del arte y la cultura se viste de luto este domingo 28 de diciembre tras confirmarse el fallecimiento de Brigitte Bardot a los 91 años. La noticia fue difundida a través de un conmovedor comunicado de su propia fundación, donde los integrantes de la organización expresaron el profundo dolor que sienten por la partida de su fundadora y presidenta. Con ella se va no solo una actriz, sino el último gran mito viviente de una Francia que aprendió a ser moderna a través de su mirada.
Bardot fue la encarnación de una ruptura cultural. Su aparición en la pantalla no fue simplemente un evento cinematográfico, sino una declaración de independencia que sacudió los cimientos de una sociedad conservadora. Fue la mujer que convirtió la naturalidad en una forma de rebeldía, logrando que su nombre fuera sinónimo de una era donde el deseo y la autonomía femenina comenzaron a caminar de la mano por primera vez en el siglo XX.
Más allá de los focos y la adoración global, Brigitte fue una mujer intensamente libre, tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Su vida personal, marcada por una exposición mediática asfixiante, estuvo llena de matices, pasiones y sombras. Su vida personal fue tan comentada como su carrera artística. Se casó cuatro veces, tuvo relaciones sentimentales muy mediáticas, atravesó tres intentos de suicidio y sufrió el peso constante de la exposición. Simone de Beauvoir la definió como “la primera mujer y la más liberada de la Francia de posguerra”, y escribió sobre ella que “hace lo que se le da la gana y por eso es tan desconcertante, tan turbadora”.
A pesar de ser la figura más deseada del planeta, Brigitte nunca se dejó domesticar por la industria. En 1973, con apenas 39 años y en el punto más alto de su gloria, tomó una decisión radical: retirarse definitivamente del cine. Hastiada de la presión constante y del "sistema" que intentaba convertirla en un objeto, se recluyó en su casa de Saint-Tropez. Este retiro no fue una derrota, sino el inicio de su "segunda vida", dedicada por completo a la causa que le daría un nuevo propósito hasta el final de sus días: la defensa de los animales.
Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot
La trayectoria de Brigitte fue corta, pero legendaria porque, a lo largo de su paso por la industria cinematográfica se supo convertir en un ícono gracias a que grabó más de 45 películas y más de 70 canciones.
Y Dios creó a la mujer (1956): Es la película que la catapultó al estrellato mundial. Bajo la dirección de Roger Vadim, Bardot interpreta a Juliette, una joven cuya libertad sexual genera un caos absoluto en un pequeño pueblo. Vadim supo utilizar la cámara como un pincel para resaltar una belleza que desafiaba toda moral establecida.
La pequeña B. B. (1956): En este film, interpreta a una chica de provincias que es descubierta por una revista parisina, iniciando una carrera como top model. La trama juega con los celos y el deseo cuando ella intenta provocar a su promotor —quien la ve solo como una hija— involucrándose con un hombre más joven.
El desprecio (1963): Jean-Luc Godard la dirigió en esta obra maestra del cine de autor. Bardot encarna a la esposa de un guionista cuyo matrimonio se desintegra en medio de una producción cinematográfica. Rodada en la icónica casa Malaparte en Capri, la película es un estudio sobre la mirada y el desencanto, aunque el propio Godard afirmara años después que no disfrutó del proceso.
Querida Brigitte (1965): Una comedia entrañable donde comparte pantalla con James Stewart. La historia sigue a un profesor bohemio y su hijo, un niño genio de las matemáticas que está obsesionado con la actriz francesa. El clímax llega cuando el amor del niño por Bardot termina salvando el día gracias a una inesperada predicción en las carreras de caballos.
¡Viva María! (1965): Junto a Jeanne Moreau, Bardot interpreta a la hija de un terrorista irlandés que se une a un circo en Centroamérica. Ambas terminan liderando la revolución mexicana en una trama que combina números musicales, sátira política y el momento histórico en el que, según la ficción, las protagonistas inventan el striptease.
