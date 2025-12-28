La historia amorosa de Brigitte Bardot: se casó cuatro veces y tuvo infinidad de amantes

Y Dios creó a la mujer (1956): Es la película que la catapultó al estrellato mundial. Bajo la dirección de Roger Vadim, Bardot interpreta a Juliette, una joven cuya libertad sexual genera un caos absoluto en un pequeño pueblo. Vadim supo utilizar la cámara como un pincel para resaltar una belleza que desafiaba toda moral establecida.

La pequeña B. B. (1956): En este film, interpreta a una chica de provincias que es descubierta por una revista parisina, iniciando una carrera como top model. La trama juega con los celos y el deseo cuando ella intenta provocar a su promotor —quien la ve solo como una hija— involucrándose con un hombre más joven.

El desprecio (1963): Jean-Luc Godard la dirigió en esta obra maestra del cine de autor. Bardot encarna a la esposa de un guionista cuyo matrimonio se desintegra en medio de una producción cinematográfica. Rodada en la icónica casa Malaparte en Capri, la película es un estudio sobre la mirada y el desencanto, aunque el propio Godard afirmara años después que no disfrutó del proceso.

Querida Brigitte (1965): Una comedia entrañable donde comparte pantalla con James Stewart. La historia sigue a un profesor bohemio y su hijo, un niño genio de las matemáticas que está obsesionado con la actriz francesa. El clímax llega cuando el amor del niño por Bardot termina salvando el día gracias a una inesperada predicción en las carreras de caballos.