Murió la célebre actriz francesa Brigitte Bardot

Su vida, por supuesto, no estuvo exenta de claroscuros. Bardot habitó la controversia con la misma naturalidad con la que habitó la belleza. Sus posturas políticas radicales y su relación conflictiva con la maternidad —llegando a describir su embarazo como un proceso ajeno a su naturaleza— la alejaron de la imagen de "santa" que el público suele exigir a sus íconos. Pero fue esa misma honestidad brutal la que fascinó a intelectuales como Simone de Beauvoir, quien vio en ella a una mujer que se negaba a ser un objeto de consumo.

El legado de desobediencia

En sus últimos años, instalada frente al Mediterráneo, Bardot mantuvo sus convicciones intactas. Su biógrafa, Marie-Dominique Lelièvre, la describió alguna vez como una mujer que "siempre ha sido y será una niña". Quizás esa sea la clave de su mito: una autenticidad indomable que nunca se dejó domesticar por la industria ni por el paso del tiempo.

Hoy, Saint-Tropez se siente un poco más vacío y el cine francés un poco más huérfano. Se va la mujer, pero queda la imagen de la joven que bailaba descalza sobre una mesa, recordándonos que la belleza es, ante todo, un acto de libertad. Su legado no está solo en los fotogramas, sino en cada animal que encontró refugio bajo su nombre y en cada mujer que, inspirada por su rebeldía, decidió ser dueña de su propia historia.