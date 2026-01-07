Conmovedor: una despedida íntima y musical para Brigitte Bardot en Saint-Tropez

La muerte de Brigitte Bardot conmocionó al mundo del cine y la cultura, y su despedida estuvo a la altura de la huella que dejó a lo largo de más de medio siglo. La icónica actriz francesa fue homenajeada en una ceremonia íntima celebrada en Saint-Tropez, el lugar que eligió para vivir gran parte de su vida, en un funeral marcado por la emoción, la sobriedad y una fuerte presencia musical que acompañó el último adiós.