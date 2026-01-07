Conmovedor: una despedida íntima y musical para Brigitte Bardot en Saint-Tropez
La legendaria actriz francesa fue homenajeada en un emotivo funeral privado, donde la música tuvo un rol central para honrar su vida y su legado.
La muerte de Brigitte Bardot conmocionó al mundo del cine y la cultura, y su despedida estuvo a la altura de la huella que dejó a lo largo de más de medio siglo. La icónica actriz francesa fue homenajeada en una ceremonia íntima celebrada en Saint-Tropez, el lugar que eligió para vivir gran parte de su vida, en un funeral marcado por la emoción, la sobriedad y una fuerte presencia musical que acompañó el último adiós.
El acto se desarrolló de manera privada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y contó con la presencia de unas 400 personas, entre familiares, amigos cercanos y miembros de la fundación que llevaba su nombre. Aunque el acceso fue restringido, el homenaje pudo seguirse desde el exterior gracias a pantallas gigantes dispuestas en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió que vecinos y admiradores compartieran el momento desde la distancia.
Uno de los instantes más conmovedores se produjo cuando la reconocida cantante Mireille Mathieu interpretó a capela el “Panis Angelicus” frente al féretro de Bardot. La elección de la obra, cargada de espiritualidad, generó un silencio absoluto en el templo y emocionó a los presentes. Luego, el tenor Vincent Niclo sumó su voz con una versión del “Ave María”, aportando solemnidad a una ceremonia que buscó reflejar la sensibilidad y el carácter de la actriz.
La música volvió a cobrar protagonismo al final del funeral, cuando el ataúd salió de la iglesia acompañado por los acordes de “Djobi Djoba”, interpretados por los Gipsy Kings. La banda, que mantuvo un vínculo especial con Bardot a lo largo de los años, eligió esa canción como símbolo de gratitud hacia quien ayudó a impulsar su carrera y los consideraba parte de su mundo personal y artístico.
El féretro, recubierto de ratán y adornado con flores, recorrió las calles de Saint-Tropez en un breve cortejo seguido por cientos de personas que se acercaron para despedirla. Entre aplausos y palabras de agradecimiento, el paso del ataúd se transformó en una muestra espontánea del cariño popular que Bardot supo cosechar más allá de la pantalla.
Su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, encabezó el acompañamiento familiar y permaneció en primera fila durante toda la ceremonia. El sacerdote a cargo pidió expresamente respeto y discreción, solicitando que no se tomaran fotografías para preservar la intimidad del momento. Así, con música, recogimiento y una profunda carga emotiva, Francia despidió a una de sus figuras más influyentes, cuya imagen y compromiso seguirán vigentes en la memoria colectiva.
