Solange Abraham volvió a apuntar contra Emanuel tras su "DAR" en Gran Hermano: "Qué asco..."

Minutos después, también compartió otro comentario aún más filoso: “Lo psiquiátrico que es el pelado”, generando nuevas repercusiones entre los seguidores del programa.

Además, Solange difundió otra opinión que cuestionaba la actitud de Emanuel durante el cruce: “Qué asco esos tipos que hablan por encima de la mujer para no dejarla hablar. Si sos guapo dejala hablar y contestá después”.

Mientras la tensión con su excompañero sigue escalando fuera de la casa, el nombre de Solange también empieza a sonar con fuerza de cara al repechaje previsto para el próximo 20 de mayo. Con una imagen marcada por la confrontación y el carácter, la ex participante parece decidida a usar ese perfil para buscar una nueva oportunidad dentro del juego.