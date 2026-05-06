Solange Abraham volvió a apuntar contra Emanuel tras su "DAR" en Gran Hermano: "Qué asco..."
Después del fuerte cruce en vivo, la participante decidió redoblar la apuesta desde sus redes sociales.
Luego de su controvertida salida de Gran Hermano Generación Dorada, tras ser expulsada por decisión del Big, Solange Abraham volvió a ingresar a la casa durante la gala del martes para hacer uso del Derecho a Réplica (DAR) y enfrentarse cara a cara con Emanuel Di Gioia, con quien protagonizó algunos de los cruces más intensos de esta edición.
Aunque dentro del juego ambos supieron construir una alianza estratégica e incluso mostrarse muy cercanos en varios momentos, la relación se rompió cuando Solange interpretó que había sido traicionada por su compañero. Esa tensión, que ya había explotado antes de su salida, volvió a quedar expuesta en vivo.
Durante el encuentro, la exjugadora intentó marcar su postura y dejar en claro todo lo que todavía tenía pendiente por decir. Sin embargo, del otro lado encontró a un Emanuel que no retrocedió, negó cada una de sus acusaciones y respondió con firmeza, generando una discusión que rápidamente escaló en intensidad y terminó en un intercambio cargado de gritos y reproches.
Como suele pasar con cada momento caliente del reality, la discusión continuó en redes sociales, donde los fanáticos se dividieron entre quienes apoyaron al participante de San Martín y quienes salieron a bancar a Solange. Lejos de mantenerse al margen, la ex participante decidió compartir varios de esos mensajes desde sus propias cuentas.
“Me encanta porque el pelado quedó re dolido. Ganó Mamá Sol”, fue uno de los posteos que republicó, dejando en claro de qué lado se planta tras el enfrentamiento.
Minutos después, también compartió otro comentario aún más filoso: “Lo psiquiátrico que es el pelado”, generando nuevas repercusiones entre los seguidores del programa.
Además, Solange difundió otra opinión que cuestionaba la actitud de Emanuel durante el cruce: “Qué asco esos tipos que hablan por encima de la mujer para no dejarla hablar. Si sos guapo dejala hablar y contestá después”.
Mientras la tensión con su excompañero sigue escalando fuera de la casa, el nombre de Solange también empieza a sonar con fuerza de cara al repechaje previsto para el próximo 20 de mayo. Con una imagen marcada por la confrontación y el carácter, la ex participante parece decidida a usar ese perfil para buscar una nueva oportunidad dentro del juego.
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