Furia Scaglione todavía insiste con que debería haber ganado Gran Hermano 2024: "Mi fandom está en juicio"

furia

Por otro lado, el reality "La Cárcel de los Gemelos Dúo" definió recientemente a su ganador. En medio de una final anticipada, Carlos y Daniel Ramos comunicaron: "Está siendo un éxito, pero nos vemos obligados, por motivos de que no podemos trasladarnos a una nave rápida y esto es un decorado, a que la final sea mañana”.

De esta manera, los finalistas fueron Furia Scaglione, Maxi Miller y "La Falete". Tras el suspenso, anunciaron: "El ganador de los 50 mil euros, la audiencia ha decidido que debe ganar La Cárcel de los Gemelos Falete". El segundo puesto quedó en manos del participante argentino, mientras que Juliana se ubicó en el tercer lugar.