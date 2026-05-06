Furia Scaglione todavía insiste con que debería haber ganado Gran Hermano 2024: "Mi fandom está en juicio"
La exparticipante pasó por LAM (América) y contó que sus seguidores iniciaron acciones legales contra Telefe porque ella no ganó la edición 2024.
Tras su experiencia en el reality "La Cárcel de los Gemelos Dúo", Furia Scaglione reapareció este martes en LAM (América), donde dejó fuertes definiciones al referirse tanto a la producción de Gran Hermano como a Telefe.
Durante la charla con Ángel de Brito, la ex participante no esquivó la polémica y expuso una situación que involucra a sus seguidores: "Lamentablemente ahora estamos con un caso, el fandom está en un juicio contra Telefe desde que salí de la casa, hace más de dos años", explicó.
En ese sentido, agregó: "Les están exigiendo a la producción que no borre la base de datos para ver qué pasó con esos votos".
Más allá del conflicto, también se refirió a su vínculo laboral con el canal tras su salida del programa. "Más allá de eso yo seguí trabajando con el canal, volví a trabajar con ellos, pero no me gustó cómo estaban trabajando ellos y decidí irme a Chile", sostuvo. Y profundizó sobre el clima que vivió en ese tiempo: "Todo el tiempo era un viboreo, todo el tiempo comparándose conmigo y que yo me quedé sin trabajo. Todo el tiempo estar compitiendo con gente me sentí incómoda".
En la misma línea, dejó en claro su postura frente a la industria: "Yo soy una persona que trabaja, no me arrodillo ante nadie. Ver cosas raras y ver como le darle el lugar prioritario a gente que no le corresponde, a mí me canso", disparó. Finalmente, también habló de su posible regreso al formato: "No pagan bien La Noche de los Ex, para volver a entrar no me llamaron, pero les dije que la gente está pidiendo que vuelva a la casa, que esté jugando".
Por otro lado, el reality "La Cárcel de los Gemelos Dúo" definió recientemente a su ganador. En medio de una final anticipada, Carlos y Daniel Ramos comunicaron: "Está siendo un éxito, pero nos vemos obligados, por motivos de que no podemos trasladarnos a una nave rápida y esto es un decorado, a que la final sea mañana”.
De esta manera, los finalistas fueron Furia Scaglione, Maxi Miller y "La Falete". Tras el suspenso, anunciaron: "El ganador de los 50 mil euros, la audiencia ha decidido que debe ganar La Cárcel de los Gemelos Falete". El segundo puesto quedó en manos del participante argentino, mientras que Juliana se ubicó en el tercer lugar.
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