Conociendo Rusia en Buenos Aires: una canción siempre me habla un poco de vos

En “Montaña infinita”, desde el fondo del escenario y en el centro de la "medialuna" de la banda, Mateo volvió a cambiar de posición mientras las pantallas amplificaban cada movimiento, creando un efecto envolvente. Después llegaron “Desastres fabulosos” (reciente colaboración con Jorge Drexler) y “Loco en el desierto”, cerrando el primer bloque con intensidad y variedad de climas.

El miniset acústico transformó el estadio: Sujatovich caminaba con un micrófono corbatero, llevando “La mexicana”, “Películas de ficción” —estreno absoluto, profundo y bello— y “Cosas para decirte”, generando un ida y vuelta íntimo con el público, donde cada gesto y cada nota eran sentidos de manera cercana y personal.

La banda regresó completa, con Esmeralda Escalante de Ainda acompañando guitarra y voces durante todo el show, destacándose especialmente en “Adiós” (feat de ambas agrupaciones) y “Cinco horas menos”. En “Tu encanto”, la guitarra personalizada de Mateo con los colores de Boca Juniors sumó un detalle visual. “Bruja de Barracas”, con final extendido y la participación de Juanse, y “Para siempre”, himno de los Ratones Paranoicos, también con él, ofrecieron momentos explosivos de comunión entre escenario y público.

El tramo final del set principal unió clásicos y favoritas: “Lo mejor”, “Te lo voy a decir”, “A la vez” y “Cabildo y Juramento”, antes de los bises: “30 años” y “Quiero que me llames”, cerrando con un estallido de ovación y movimiento colectivo.

“Una canción siempre me habla un poco de vos”, canta Sujatovich en “Canciones”. Esa frase funcionó como un mantra que sobrevoló la noche: desde la intimidad del miniset acústico y el estreno de “Películas de ficción”, donde cada nota parecía un susurro compartido con el público, hasta la euforia colectiva del pogo desatado en “30 años”, cada momento encontró su propio ritmo y significado. La noche mostró la capacidad de Conociendo Rusia de moverse entre lo delicado y lo explosivo, de transformar cada canción en un espacio donde el público no solo escucha, sino que habita la música. Cada acorde y cada gesto construyeron un relato que hablaba a todos a la vez y, al mismo tiempo, le hablaba un poco a cada uno: esa es la magia de estar allí, en Buenos Aires, con "el Ruso" guiando la experiencia desde lo íntimo hasta lo compartido, donde la música se convierte en territorio propio, colectivo y memorable.

