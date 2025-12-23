Conociendo Rusia liberó gratis uno de sus mejores shows para ver completo en YouTube

Uno de los momentos más destacados del registro es la participación estelar de Juanse, quien se sumó al escenario para interpretar “Para siempre”, el clásico de Ratones Paranoicos. El cruce generacional generó uno de los picos de euforia de la noche y quedó registrado como uno de los instantes más celebrados del show, con una respuesta inmediata del público.

Más allá del repertorio, el video permite apreciar una puesta en escena dinámica, apoyada en pantallas, luces y desplazamientos constantes de Sujatovich, que acompañan cada canción sin imponerse sobre ellas. El público, presente desde el primer acorde, queda integrado al registro como parte activa del concierto y del relato visual.