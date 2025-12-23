Conociendo Rusia liberó gratis uno de sus mejores shows para ver completo en YouTube
Bajo el nombre “Vuelvo a casa”, la banda de Mateo Sujatovich publicó de manera oficial el registro en vivo de su recital del 25 de octubre de este año en Buenos Aires.
Conociendo Rusia sorprendió a sus seguidores al liberar de manera oficial y gratuita en YouTube uno de los shows más importantes de su carrera reciente.
El material, titulado Vuelvo a casa, corresponde al recital que la banda encabezada por Mateo Sujatovich ofreció el 25 de octubre en Buenos Aires, y permite ver el concierto completo, con 23 canciones y una duración total de 1 hora y 48 minutos, registrado con una puesta audiovisual que refleja con fidelidad el clima de esa noche.
El video recorre el desarrollo íntegro del show y deja ver un concierto pensado como un relato continuo, con movimiento constante en el escenario, cambios de dinámica y una conexión sostenida con el público. El set incluye canciones de su placa más reciente, Jet Love, integradas de manera orgánica dentro de un repertorio que dialoga con distintas etapas del proyecto y marca el presente artístico de la banda.
A lo largo del recital, Conociendo Rusia también propone un repaso por el resto de su discografía, que incluyó clásicos como “Loco en el desierto”, “Cosas para decirte”, “Cabildo y Juramento” y “Quiero que me llames”, junto a gemas menos evidentes de su catálogo. Ese equilibrio entre canciones ampliamente reconocidas y material más profundo sostiene el pulso del show y refuerza la idea de un concierto pensado tanto para el público fiel como para quienes se acercan por primera vez.
Uno de los momentos más destacados del registro es la participación estelar de Juanse, quien se sumó al escenario para interpretar “Para siempre”, el clásico de Ratones Paranoicos. El cruce generacional generó uno de los picos de euforia de la noche y quedó registrado como uno de los instantes más celebrados del show, con una respuesta inmediata del público.
Más allá del repertorio, el video permite apreciar una puesta en escena dinámica, apoyada en pantallas, luces y desplazamientos constantes de Sujatovich, que acompañan cada canción sin imponerse sobre ellas. El público, presente desde el primer acorde, queda integrado al registro como parte activa del concierto y del relato visual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario