Contundente descargo de Yuyito González tras rumores de crisis con Milei: "No estoy en sintonía"

En ese sentido, mencionó que no puede tener una relación común con Javier Milei por tratarse, justamente, de un Jefe de Estado, y se quejó de varios rumores falsos que se difundieron a causa de eso: "Si yo me voy de viaje con el Presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión que se lo pago yo?’. Entonces, no hay chance a que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos y hago gimnasia dicen que me hicieron un gimnasio, y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy y si no voy dos días, dicen que hay crisis... Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”.

yuyito milei

Acto seguido, explicó por qué había dejado de seguir al Presidente en Instagram y le restó importancia al asunto: "Pasa un episodio de redes, manejadas por otra persona. Mi cuenta se está transformando en una cuenta de marca y pedí que dejaran de seguir a algunos para que no le lleguen notificaciones. Dejé de seguirlo por cinco minutos y se armó un escándalo", remarcó la conductora.

“No hay crisis. Termínenla”, lanzó Yuyito González sobre su relación con Javier Milei y siguió: “No puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo como tampoco él en el mío, ni correspondería. ¿Se entiende?”.

“Tampoco voy a hacer esto de vamos a sacarnos una foto para demostrar. No va más. No me voy a sacar más fotos para demostrar. No muestro chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace, yo no lo voy a hacer. Dentro de la relación nuestra no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje”, puntualizó. Resignada, expresó que “si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo.

javier milei yuyito gonzalez "Ahora, con mi amor antes de su viaje a Estados Unidos. Te amo, cielo”, escribió muy enamorada

La conductora sostuvo que no tiene por qué justificar su relación ante los medios e indicó que elige no responder ciertas preguntas por respeto a su amor, quien además de ser su pareja es el Presidente de la Nación. “Estoy aprendiendo algo diferente, nuevo en mi vida. Soy una mujer que no tiene experiencias de convivencias, de parejas largas. Encima con la actividad de este grandioso hombre. Es mi líder también, él es como el líder de esta relación, aprendo muchísimo de él”, explicó.

Para el final, aprovechó a enviarle un romántico mensaje a Milei: “Amor, te amo, te mando un beso enorme”.