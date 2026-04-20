Contundente sanción de Gran Hermano a los participantes: sectores clausurados, escasez y límites para ducharse

Fue entonces cuando Brian Sarmiento tomó la palabra y lanzó: "¿Nadie más se va a hacer cargo?". Ante el silencio, decidió apuntar directamente contra Pincoya, acusándola de haber demorado en ingresar a la casa tras otro grito del exterior.

La chilena no tardó en responder y negó las acusaciones: "Yo entré al tiro y me puse mis zapatillas adentro". A partir de ahí, la discusión escaló rápidamente. "Tienes una fijación conmigo para echarme la culpa", retrucó Pincoya, visiblemente molesta.

Lejos de bajar el tono, Sarmiento redobló la apuesta: "Esto no es Gran Hermano de Chile", lanzó, mientras insistía con sus cuestionamientos: "Es la segunda vez que lo hacés, jugás con la comida de todos". Por su parte, la participante se mantuvo firme en su postura y cerró con una frase desafiante, confiando en el veredicto externo: aseguró que el público ve todo y que no tenía de qué preocuparse.

El conflicto dejó en evidencia un clima cada vez más caldeado dentro de la casa, donde las sanciones, el hambre y la convivencia empiezan a pasar factura.