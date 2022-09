Murió Coolio

Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar de los hechos y su representante explicó que los médicos creen que murió de un paro cardíaco.

Coolio saltó a la fama en la escena del rap de Los Ángeles en los años 90 y obtuvo gran popularidad cuando grabó la canción “Gangsta’s Paradise” para la película de 1995 “Dangerous Minds”, protagonizada por Michelle Pfeiffer.

Durante la edición número 34 de los premios Grammy, Coolio se hizo acreedor al reconocimiento por la Mejor Actuación de Rap con el tema Gangsta’s Paradise, el cual también estuvo nominado a Mejor Canción, pero perdió contra Kiss From a Rose de Seal.

Sin embargo, el icónico tema también es recordado por haber formado parte de la banda sonora de Dangerous Minds (1995) que en Latinoamérica se conoció como Mentes Peligrosas y fue protagonizada por Michelle Pfeiffer.

Coolio también fue el intérprete de Aw, Here It Goes, el tema musical de Kenan & Kel, una icónica serie de 1996 que en Latinoamérica se transmitió a través del canal Nickelodeon y también formó parte de la barra nocturna Nick at Nite.