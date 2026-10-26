Coscu publicó un fuerte mensaje en redes sociales tras la muerte de El Komanche: qué dijo

“No conocía mucho a Komanche, pero conmigo siempre fue un copado, siempre estuvo alegre, animado, y siempre fue muy respetuoso”, sostuvo. Sus palabras combinaron el homenaje al creador salvadoreño con una crítica al comportamiento de quienes participan en campañas de hostigamiento digital.

El mensaje sobre las consecuencias del ciberbullying

Coscu profundizó su postura al advertir sobre el impacto que pueden tener los ataques constantes en Internet. En ese sentido, pidió no dar por ciertos los comentarios publicados por usuarios anónimos y cuestionó la dinámica de agresiones que suele instalarse en las redes sociales.

“Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de Internet una persona puede llegar a lo peor”, expresó. Y cerró con una advertencia: “Consejo: no crean todo lo que un usuario anónimo publica. El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca”.

La muerte de El Komanche provocó mensajes de despedida entre integrantes de la comunidad de streamers y volvió a poner en discusión el alcance del ciberbullying. La publicación de Coscu se sumó a las reacciones que reclamaron mayor responsabilidad a la hora de comentar, juzgar o difundir información sobre otras personas en las plataformas digitales.