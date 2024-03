Coscu: "Se puso de moda ser facho"

Qué dijo Coscu sobre los discursos de odio

coscu

En ese sentido, continuó: “Obviamente, después por ahí le preguntás a esa persona y no te dice eso, pero, ante la duda, la facilidad con la que alguien puede decir algo tan fuerte, hizo que de alguna manera se mantenga o se avive un mensaje que, como vos decís, en otro momento no se podía decir, era mucho más difícil decir”.

La consulta de Marcos Aramburu había comenzado haciendo referencia a que cuando ellos eran jóvenes, era “muy heavy” decir en un colegio frases como “que vuelvan los militares”. Entonces, “¿qué sucedió como para que estemos pensando ahora que incluso nosotros podemos llegar a ser la otra cara del discurso?”.

Al respecto, Disalvo señaló que, quizás, la liviandad con la que los jóvenes de hoy banalizan la dictadura militar es porque no conozcan la historia.

“Por ahí también a muchos de los referentes que tenían que perpetuar algún ideal de identidad les empezó a costar, y se empezó a soltar y eso hizo que las nuevas generaciones, sobre todo, no lo tengan tan presente o duden o no reconozcan la historia, no reconozcan cómo fue”, dijo el streamer.

Además, remarcó la importancia de “poner la cara” para estos temas: “Yo de alguna manera hasta me doy cuenta que hasta lo veo como la otra cara porque estoy rodeado de gente que no sabe lo que pasó y eso es lo que, entre comillas, hace que mi lectura de reflejo sea la otra cara, pero es la cara. A mí me gusta remarcarlo y me gusta dar el presente con respecto a esto porque siento que es la otra cara en algún aspecto”.