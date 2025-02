Cosquín Rock 2025: tras la presentación de Wos, la gente cantó en contra de Javier Milei

No te va a Gustar, Dillom, Airbag, Wos y entre otros, fueron los que decidieron hablar sobre la censura que está sufriendo la cultura argentina y dejaron contundentes mensajes.

Sin embargo, la gente también se expresó. Durante el show de Wos, el público cantó contra Javier Milei. Luego de que el artista terminara de interpretar "Canguro", los presentes comenzaron a gritar: "Milei basura, vos sos la dictadura" y "el que no salga, votó a Milei".

Lejos de terminar ahí, el cantante también tuvo su descargo. En un momento de freestyle, Wos soltó su furia contra el gobierno. "De eso se trata, de soltar palabras. No escuchar los perros enfermos que hablan, que solamente ladra, que sólo quieren el poder pero hace boludeces y lo van a perder", expresó el joven ante la ovación del público.

Rápidamente, el clip se volvió viral en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios al respecto por parte de los usuarios.

Wos terminó de cantar Canguro en el Cosquín y el público coreó al unísono "Milei basura, vos sos la dictadura" y "El que no salta votó a Milei". pic.twitter.com/dKHypCSXQb — MartinEze (@martin_eze0) February 16, 2025

Qué dijo Dillom en el Cosquín Rock sobre Javier Milei

Por otro lado, Dillom aprovechó su momento para defender a María Becerra de los ataques que sufrió en los últimos días por parte de Javier Milei.

En un momento del show, el cantante habló con su público y lanzó: “El que se mete con María BCRA se mete conmigo ¿Escucharon? Si tocan a uno saltamos todos. No importa la ideología, las creencias. Así debería ser"

Luego, minutos después, explicó por qué no pudo ser más duro con sus palabras. "Ustedes saben que yo no puedo decir nada porque la última vez en este festival me fui con una denuncia penal. Así que hoy sh”, dijo divertido.