Estalla el video de Dillom defendiendo a María Becerra de Javier Milei: "Si tocan a uno, saltamos todos"

Si hay algo que entretiene a Javier Milei es responderle a las figuras públicas que lo critican. Pero, cuando lo hace, no mide sus palabras y termina siendo más agresivo y despectivo de lo normal. Esta última semana criticó duramente a María Becerra luego de que la cantante pidiera que se le pusiera más atención a la situación de los incendios en El Bolsón: "Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego", dijo Milei a través de X. Un comentario que, claro, fue repudiado por distintos artistas, entre ellos Lali Espósito. Hay que destacar que la cantante también fue objetivo de distintos comentarios de parte del mandatario, por lo que no dudó en solidarizarse con María Becerra.