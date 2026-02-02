Cosquín Rock 2026: horarios y escenarios de cada una de las bandas

Cosquín Rock 2026 dio a conocer la grilla completa con los horarios y escenarios en los que se presentará cada artista durante el festival, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero. Con más de un centenar de bandas y solistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios, la organización publicó el cronograma oficial para que el público pueda planificar su recorrido y no perderse los shows más esperados de cada jornada.