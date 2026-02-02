Cosquín Rock 2026: horarios y escenarios de cada una de las bandas
El festival se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con más de 100 artistas nacionales e internacionales.
Cosquín Rock 2026 dio a conocer la grilla completa con los horarios y escenarios en los que se presentará cada artista durante el festival, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero. Con más de un centenar de bandas y solistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios, la organización publicó el cronograma oficial para que el público pueda planificar su recorrido y no perderse los shows más esperados de cada jornada.
La programación está organizada por día y por escenario, con los horarios detallados de cada presentación en orden cronológico. De esta manera, los asistentes podrán anticipar cruces de shows, elegir prioridades y armar su propia agenda dentro del predio, en un fin de semana que promete dos jornadas intensas de música, diversidad de estilos y presentaciones en simultáneo.
Horario y escenarios en el que se presentará cada banda, día por día
La experiencia de un fin de semana a pura música y más, se vive mejor si el público está organizado, no queremos que nadie se pierda a los artistas que van a disfrutar, así que acá van los horarios día por día por día.
HORARIOS DÍA 1 - 14 DE FEBRERO:
ESCENARIO NORTE:
00:40HS - CALIGARIS
23:20HS - LALI
21:20HS - BABASÓNICOS
19:30HS - DILLOM
17:50HS - TURF
16:30HS - EL ZAR
15:20HS - ERUCA SATIVA
14:30HS - KILL FLORA
ESCENARIO SUR:
00:40HS - VIEJAS LOCAS / JÓVENES PORDIOSEROS
X FACHI Y ABEL
23:20HS - LAS PELOTAS
21:40HS - LA VELA PUERCA
19:40HS - CIRO Y LOS PERSAS
17:50HS - CRUZANDO EL CHARCO
16:30HS - EMI
15:20HS - LA MISSSISSIPPI
14:30HS - FANTASMAGORÍA
ESCENARIO MONTAÑA:
02:00HS - VICTORIA WHYNOT
00:00HS - THE CHEMICAL BROTHERS (DJ SET)
22:40HS - FRANZ FERDINAND
20:40HS - CUARTETO DE NOS
18:40HS - EL KUELGUE
17:10HS - MARILINA BERTOLDI
15:50HS - BERSUIT VERGARABAT
15:00HS - RYAN
14:15HS - CHECHI DE MARCOS
ESCENARIO BOOMERANG:
00:30HS - AMIGO DE ARTISTAS
23:10HS - COTI
21:50HS - LA FRANELA
20:40HS - ABEL PINTOS
19:20HS - ESTELARES
18:20HS - INDIOS
17:20HS - HERMANOS GUTIÉRREZ
16:30HS - GIRL ULTRA
15:40HS - UN MUERTO MAS
14:50HS - 1915
14:10HS - MICROTUL
LA CASITA DEL BLUES:
23:35HS - LES DIABOLETTES
22:30HS - PITI FERNANDEZ
21:25HS - LOS ESPÍRITUS
20:30HS - WAYRA IGLESIAS
19:35HS - TANGO & ROLL
18:40HS - MISTY SOUL CHOIR
17:45HS - PERRO SUIZO
16:50HS - LE DRACS
15:55HS - LAS WITCHES
15:05HS - LOS MENTIDORES
14:15HS - GOLO’S BAND
LA PLAZA ELECTRONIC STAGE:
22:30HS - ARKADYAN
21:00HS - SORÄ
19:00HS - LEHAR B2B SANTIAGO GARCÍA
17:00HS - VALENTIN HUEDO B2B BRUZ
16:00HS - CLAUDIO RICCI
ESCENARIO SORPRESA:
22:20HS - SORPRESA
18:40HS - SORPRESA
15:50HS - FALSED
HORARIOS DÍA 2 - 15 DE FEBRERO:
ESCENARIO NORTE:
00:20HS - CARAS EXTRAÑAS
23:00HS - YSY A
20:55HS - AIRBAG
19:10HS - FITO PAEZ
17:50HS - BANDALOS CHINOS
16:30HS - GAUCHITO CLUB
15:20HS - BLAIR
14:30HS - SOFI MORA
ESCENARIO SUR:
00:50HS - LOUTA
23:10HS - GUASONES
21:30HS - TRUENO
19:40HS - DIVIDIDOS
17:45HS - EL PLAN DE LA MARIPOSA
16:25HS - PAPPO X JUANSE
15:10HS - KAPANGA
14:20HS - AINDA
ESCENARIO MONTAÑA:
02:00HS - FRANKY WAH
01:00HS - MARIANO MELLINO
00:00HS - PECES RAROS
22:20HS - LAS PASTILLAS DEL ABUELO
20:20HS - MORAT
18:30HS - SILVESTRE Y LA NARANJA
17:00HS - LOS PERICOS
15:50HS - GUSTAVO CORDERA
15:00HS - BEATS MODERNOS
14:30HS - RENZO LEALI
ESCENARIO PARAGUAY:
00:45HS - EL CLUB DE LA SERPIENTE
23:35HS - SIX SEX
22:35HS - CTM
21:35HS - DAVID ELLEFSON
20:30HS - MARKY RAMONE
19:30HS - DUM CHICA
18:20HS - DEVENDRA BANHART
17:20HS - GAUCHOS OF THE PAMPA
16:10HS - MALANDRO
15:10HS - T&K
14:20HS - WANDA JAEL
LA CASITA DEL BLUES:
23:35HS - LORETTA SORBELLO
22:40HS - XIME MONZÓN
21:45HS - NINA PORTELA
20:40HS - CRYSTAL THOMAS & LUCA GIORDANO
19:35HS - GISA LONDERO & TOYO BAGOSO
18:40HS - GRASSHOPPER’S
17:45HS - CORDELIA’S BLUES
16:50HS - BULLDOZER BLUES BAND
15:55HS - RUDY
15:05HS - LABIOS DE SAL
14:15HS - ROSY GOMEEZ
LA PLAZA ELECTRONIC STAGE:
00:00HS - MATIAS TANZMANN
22:30HS - KÖLSCH
21:00HS - FRANKY WAH
19:30HS - DEER JADE
18:00HS - BRIGADO CREW
17:00HS - GLAUCO DI MAMBRO
16:00HS - LOURDES LOURDES
ESCENARIO SORPRESA
22:20HS - AGARRATE CATALINA
17:10HS - SORPRESA
15:50HS - GOLDEN FLOYD
