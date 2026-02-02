MinutoUno

Cosquín Rock 2026: horarios y escenarios de cada una de las bandas

El festival se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con más de 100 artistas nacionales e internacionales.

Cosquín Rock 2026: horarios y escenarios de cada una de las bandas

Cosquín Rock 2026 dio a conocer la grilla completa con los horarios y escenarios en los que se presentará cada artista durante el festival, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero. Con más de un centenar de bandas y solistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios, la organización publicó el cronograma oficial para que el público pueda planificar su recorrido y no perderse los shows más esperados de cada jornada.

La programación está organizada por día y por escenario, con los horarios detallados de cada presentación en orden cronológico. De esta manera, los asistentes podrán anticipar cruces de shows, elegir prioridades y armar su propia agenda dentro del predio, en un fin de semana que promete dos jornadas intensas de música, diversidad de estilos y presentaciones en simultáneo.

Horario y escenarios en el que se presentará cada banda, día por día

La experiencia de un fin de semana a pura música y más, se vive mejor si el público está organizado, no queremos que nadie se pierda a los artistas que van a disfrutar, así que acá van los horarios día por día por día.

HORARIOS DÍA 1 - 14 DE FEBRERO:

ESCENARIO NORTE:

00:40HS - CALIGARIS

23:20HS - LALI

21:20HS - BABASÓNICOS

19:30HS - DILLOM

17:50HS - TURF

16:30HS - EL ZAR

15:20HS - ERUCA SATIVA

14:30HS - KILL FLORA

ESCENARIO SUR:

00:40HS - VIEJAS LOCAS / JÓVENES PORDIOSEROS

X FACHI Y ABEL

23:20HS - LAS PELOTAS

21:40HS - LA VELA PUERCA

19:40HS - CIRO Y LOS PERSAS

17:50HS - CRUZANDO EL CHARCO

16:30HS - EMI

15:20HS - LA MISSSISSIPPI

14:30HS - FANTASMAGORÍA

ESCENARIO MONTAÑA:

02:00HS - VICTORIA WHYNOT

00:00HS - THE CHEMICAL BROTHERS (DJ SET)

22:40HS - FRANZ FERDINAND

20:40HS - CUARTETO DE NOS

18:40HS - EL KUELGUE

17:10HS - MARILINA BERTOLDI

15:50HS - BERSUIT VERGARABAT

15:00HS - RYAN

14:15HS - CHECHI DE MARCOS

ESCENARIO BOOMERANG:

00:30HS - AMIGO DE ARTISTAS

23:10HS - COTI

21:50HS - LA FRANELA

20:40HS - ABEL PINTOS

19:20HS - ESTELARES

18:20HS - INDIOS

17:20HS - HERMANOS GUTIÉRREZ

16:30HS - GIRL ULTRA

15:40HS - UN MUERTO MAS

14:50HS - 1915

14:10HS - MICROTUL

LA CASITA DEL BLUES:

23:35HS - LES DIABOLETTES

22:30HS - PITI FERNANDEZ

21:25HS - LOS ESPÍRITUS

20:30HS - WAYRA IGLESIAS

19:35HS - TANGO & ROLL

18:40HS - MISTY SOUL CHOIR

17:45HS - PERRO SUIZO

16:50HS - LE DRACS

15:55HS - LAS WITCHES

15:05HS - LOS MENTIDORES

14:15HS - GOLO’S BAND

LA PLAZA ELECTRONIC STAGE:

22:30HS - ARKADYAN

21:00HS - SORÄ

19:00HS - LEHAR B2B SANTIAGO GARCÍA

17:00HS - VALENTIN HUEDO B2B BRUZ

16:00HS - CLAUDIO RICCI

ESCENARIO SORPRESA:

22:20HS - SORPRESA

18:40HS - SORPRESA

15:50HS - FALSED

HORARIOS DÍA 2 - 15 DE FEBRERO:

ESCENARIO NORTE:

00:20HS - CARAS EXTRAÑAS

23:00HS - YSY A

20:55HS - AIRBAG

19:10HS - FITO PAEZ

17:50HS - BANDALOS CHINOS

16:30HS - GAUCHITO CLUB

15:20HS - BLAIR

14:30HS - SOFI MORA

ESCENARIO SUR:

00:50HS - LOUTA

23:10HS - GUASONES

21:30HS - TRUENO

19:40HS - DIVIDIDOS

17:45HS - EL PLAN DE LA MARIPOSA

16:25HS - PAPPO X JUANSE

15:10HS - KAPANGA

14:20HS - AINDA

ESCENARIO MONTAÑA:

02:00HS - FRANKY WAH

01:00HS - MARIANO MELLINO

00:00HS - PECES RAROS

22:20HS - LAS PASTILLAS DEL ABUELO

20:20HS - MORAT

18:30HS - SILVESTRE Y LA NARANJA

17:00HS - LOS PERICOS

15:50HS - GUSTAVO CORDERA

15:00HS - BEATS MODERNOS

14:30HS - RENZO LEALI

ESCENARIO PARAGUAY:

00:45HS - EL CLUB DE LA SERPIENTE

23:35HS - SIX SEX

22:35HS - CTM

21:35HS - DAVID ELLEFSON

20:30HS - MARKY RAMONE

19:30HS - DUM CHICA

18:20HS - DEVENDRA BANHART

17:20HS - GAUCHOS OF THE PAMPA

16:10HS - MALANDRO

15:10HS - T&K

14:20HS - WANDA JAEL

LA CASITA DEL BLUES:

23:35HS - LORETTA SORBELLO

22:40HS - XIME MONZÓN

21:45HS - NINA PORTELA

20:40HS - CRYSTAL THOMAS & LUCA GIORDANO

19:35HS - GISA LONDERO & TOYO BAGOSO

18:40HS - GRASSHOPPER’S

17:45HS - CORDELIA’S BLUES

16:50HS - BULLDOZER BLUES BAND

15:55HS - RUDY

15:05HS - LABIOS DE SAL

14:15HS - ROSY GOMEEZ

LA PLAZA ELECTRONIC STAGE:

00:00HS - MATIAS TANZMANN

22:30HS - KÖLSCH

21:00HS - FRANKY WAH

19:30HS - DEER JADE

18:00HS - BRIGADO CREW

17:00HS - GLAUCO DI MAMBRO

16:00HS - LOURDES LOURDES

ESCENARIO SORPRESA

22:20HS - AGARRATE CATALINA

17:10HS - SORPRESA

15:50HS - GOLDEN FLOYD

